Τη δυνατότητα να εκδίδουν τα παραστατικά τους απευθείας από κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ έχουν πλέον επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, μέσα από το mydataapp, τη νέα επίσημη εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Η εφαρμογή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες χρήστες για την ψηφιακή διαχείριση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, προσφέροντας ταχύτητα, ευκολία και άμεση διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα MYDATA.

Η διαδικασία ξεκινά με την εγγραφή στη δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ, όπου γίνεται η αρχική ρύθμιση. Εκεί καταχωρίζονται τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης, ορίζονται οι κατηγορίες παραστατικών που θα εκδίδονται και δημιουργούνται τα αγαθά ή οι υπηρεσίες με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς και σειρές έκδοσης. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το mydataapp από το App Store ή το Google Play και να ξεκινήσουν να εκδίδουν παραστατικά από το κινητό ή το τάμπλετ τους.

Μεταξύ των βασικών δυνατοτήτων της εφαρμογής συγκαταλέγονται η άμεση έκδοση παραστατικών, η διαχείριση πελατολογίου, η παρακολούθηση εσόδων και εξόδων, καθώς και η αυτόματη αποστολή των δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ. Για την ασφαλή πρόσβαση απαιτούνται οι λεγόμενοι «φιλικοί κωδικοί», οι οποίοι δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής mydatausers από τον διαχειριστή της επιχείρησης, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Η ΑΑΔΕ έχει εκδώσει αναλυτικό οδηγό με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, καλύπτοντας θέματα όπως η δημιουργία και επαναφορά κωδικών, η χρήση PIN ή βιομετρικών στοιχείων για ευκολότερη πρόσβαση, αλλά και η δυνατότητα αποθήκευσης παραστατικών σε μορφή pdf απευθείας στη συσκευή του χρήστη.