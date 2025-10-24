Ο 18χρονος είχε κλέψει πρώτα το κινητό μέσα στο μετρό καθ' οδόν για Πειραιά.

Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Πειραιά ένας 18χρονος που χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι συνομήλικό του, αφού πρώτα του είχε κλέψει το κινητό μέσα στο μετρό.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου για ληστεία κατ’ εξακολούθηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Κυριακής όταν ο 18χρονος που επέβαινε σε συρμό μετρό με συνεργό του, ο οποίος αναζητείται, έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο του άλλου 18χρονου επιβάτη και βγήκαν από τον σταθμό του Μετρό στο Δημοτικό Θέατρο. Ο νεαρός επιβάτης τον ακολούθησε.

Στην προσπάθεια του νεαρού να πάρει πίσω το κινητό τηλέφωνο από τον 18χρονο δράστη, εκείνος τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον και διέφυγε.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας εντόπισαν τον 18χρονο στην περιοχή του Πειραιά και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας. Επίσης ταυτοποιήθηκε και ως δράστης άλλης ληστείας σε βάρος ανήλικου στη Στάση Μετρό Αγίας Βαρβάρας, όπου του είχε κλέψει τα γυαλιά ηλίου.

Σημειώνεται ότι ο 18χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.