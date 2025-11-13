Το πείραμα περιλάμβανε 40 τηλέφωνα iPhone και Android.

Η γρήγορη φόρτιση των smartphone αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στην τεχνολογία – με πολλούς χρήστες να ανησυχούν ότι η ταχεία φόρτιση μπορεί να μειώσει την υγεία της μπαταρίας.

Το κανάλι YouTube HTX Studio αποφάσισε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση, αφιερώνοντας δύο χρόνια σε ένα εκτενές πείραμα που περιλάμβανε 40 τηλέφωνα iPhone και Android.

Το πείραμα που ξεπερνά τις συνηθισμένες δοκιμές

Το HTX Studio δεν περιορίστηκε σε απλές μετρήσεις διάρκειας μπαταρίας ή ταχύτητας φόρτισης, όπως κάνουν συνήθως οι κριτικές νέων μοντέλων. Αντίθετα, οι δημιουργοί πραγματοποίησαν επαναλαμβανόμενους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης για δύο έτη, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν έξι iPhone 12 και έξι τηλέφωνα iQOO 7, χωρισμένα σε ομάδες γρήγορης και αργής φόρτισης. Οι συσκευές φορτίζονταν είτε από 5% έως 100%, είτε μεταξύ 30% και 80%, ενώ η διαδικασία επαναλαμβανόταν εκατοντάδες φορές.

Μετά από 167 ημέρες και 500 κύκλους, περίπου 1,5 χρόνο τυπικής χρήσης, τα αποτελέσματα ήταν σαφή: η γρήγορη φόρτιση δεν επιφέρει σημαντική ζημιά στην μπαταρία.

Το πείραμα έδειξε επίσης ότι η φόρτιση μεταξύ 30% και 80% μπορεί να μειώσει ελαφρώς την φθορά της μπαταρίας, αλλά οι διαφορές παραμένουν αμελητέες.

Μπαταρία και αντικατάσταση: Τι πρέπει να ξέρετε

Οι δοκιμές του HTX Studio ανέδειξαν επίσης πώς η μπαταρία χάνει χωρητικότητα με την πάροδο του χρόνου.

Η διατήρηση ενός iPhone 12 σε ποσοστά φόρτισης 1%, 50% ή 100% για μια εβδομάδα δεν είχε μετρήσιμη επίδραση, επιβεβαιώνοντας ότι η γήρανση της μπαταρίας είναι μακροπρόθεσμη διαδικασία.

Ωστόσο, μετά από πολλούς κύκλους, η απόδοση της μπαταρίας αρχίζει να μειώνεται:

Η πτώση της απόδοσης γίνεται αισθητή όταν η υγεία της μπαταρίας πέσει κάτω από το 85%.

Όταν η υγεία πέσει κάτω από το 79%, η διάρκεια ζωής μειώνεται σημαντικά, γεγονός που καθιστά την αντικατάσταση μπαταρίας συχνά απαραίτητη για διατήρηση της απόδοσης.