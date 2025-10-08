Πολλές φορές τα δεδομένα που μπορεί να υποκλέψει κανείς έχουν μεγαλύετρη αξία από το ίδιο το κινητό!

Ο γνωστός δημοσιογράφος Martin Lewis παρουσίασε στη βρετανική εκπομπή «This Morning» όλες τις διαθέσιμες επιλογές που έχουμε ως χρήστες Android ή iPhone προκειμένου να προστατεύσουμε τα κινητά μας από τους κλέφτες.

Ένα πρώτο βήμα είναι να καταβάσεις τις εφαρμογές «Find My» αν έχεις Apple και «SmartThings» αν έχεις Android.

Με τον τρόπο αυτό μπορείς να εντοπίσεις το κινητό σου και να απενεργοποιήσεις τη δυνατότητα πληρωμών. «Αυτό δεν περιορίζει το ρίσκο το κινητό σας να πουληθεί σε κάποιον άλλο, αλλά μειώνει τους κινδύνους», τονίζει ο Lewis.

Όπως εξηγεί, δύο είναι οι σημαντικές απειλές όταν σου κλέβουν το κινητό σου: Η πρώτη είναι η απώλεια του ίδιου του κινητού, ενώ η δεύτερη είναι η πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Οι βασικές συμβουλές του Lewis είναι:

Χρησιμοποιήστε τα βιομετρικά σας, όπως το πρόσωπο ή το δαχτυλικό σας αποτύπωμα (Fingerprint ID) - τόσο στο κινητό σας όσο και στις τραπεζικές εφαρμογές.

Πληκτρολογήστε στο κινητό σας *#06#

Αυτό που θα λάβετε είναι μια σειρά από barcodes. Μεταξύ αυτών είναι ο αριθμός IMEI (International Mobile Equipment Identity) - ένας μοναδικός 15ψήφιος αριθμός που λειτουργεί ως το αποτύπωμα του κινητού τηλεφώνου για την ταυτοποίησή του από τους παρόχους δικτύου και τους κατασκευαστές.

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση κλεμμένων τηλεφώνων, αλλά και για τον έλεγχο της καταλληλότητας μιας συσκευής για υπηρεσίες δικτύου.

Απενεργοποιήστε την προεπισκόπηση των ειδοποιήσεων στην οθόνη σας. Όποιος κάνει ηλεκτρονικές πληρωμές, ξέρει πως συχνά στέλνονται κωδικοί με τη μορφή ειδοποιήσεων, που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πέσουν στα λάθος χέρια.

Μπείτε στις ρυθμίσεις ασφαλείας της συσκευής σας και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να προστατεύσετε πιο αποτελεσματικά τα δεδομένα σας.

