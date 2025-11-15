Το Λονδίνο έχει επικριθεί από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για την «κανονικοποίηση» των κλοπών.

Το Λονδίνο χαρακτηρίζεται η παγκόσμια πρωτεύουσα των κλεμμένων κινητών.

Η κλίμακα του εγκλήματος ξεπέρασε την κλασική κλοπή τσαντών που ήταν γνωστή στο Λονδίνο από την εποχή του Όλιβερ Τουίστ του Τσαρλς Ντίκενς. Οι κλέφτες, ολοένα πιο τολμηροί, συχνά με καλυμμένα πρόσωπα και ηλεκτρικά ποδήλατα, έχουν γίνει ειδικοί στο να αρπάζουν κινητά από κατοίκους και τουρίστες.

Ρεκόρ κλοπών κινητών καταγράφηκαν στην πόλη πέρυσι, δίνοντας στο Λονδίνο μια αρνητική φήμη ως ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του εγκλήματος.

Οι έρευνες του περασμένου μήνα στόχευαν στην ταυτοποίηση μεσαζόντων που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούν καταστήματα μεταχειρισμένων τηλεφώνων ως μέρος ενός πολυεπίπεδου παγκόσμιου εγκληματικού δικτύου. Στο τέλος της δίμηνης επιχείρησης, οι ντετέκτιβ είχαν εντοπίσει περίπου 2.000 κλεμμένα κινητά και 200.000 λίρες σε μετρητά.

Μετά από χρόνια κατά τα οποία η κλοπή κινητών ήταν χαμηλής προτεραιότητας για μια αστυνομία με περιορισμένους πόρους, οι νέες επιχειρήσεις αποκαλύπτουν τον συνδυασμό παραγόντων πίσω από την επιδημία, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων περικοπών στους προϋπολογισμούς της αστυνομίας της Βρετανίας τη δεκαετία του 2010 και της επικερδούς μαύρης αγοράς για ευρωπαϊκά κινητά στην Κίνα.

«Εν μέσω των συνεχιζόμενων θρίλερ στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και στα κεντρικά γραφεία του BBC, μια άλλη ιστορία έχει τραβήξει την προσοχή των Αμερικανών: η επιδημία κλοπής τηλεφώνων στο Λονδίνο. Το ότι η πρωτεύουσά μας έχει ένα σημαντικό πρόβλημα με τις κλοπές τηλεφώνων δεν είναι είδηση ​​σε κανέναν που ζει ή εργάζεται εκεί» σχολιάζει η Telegraph.

Πράγματι, σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, πάνω από 117.000 κλοπές τηλεφώνων αναφέρθηκαν στο Λονδίνο πέρυσι: κάτι που ισοδυναμεί με μία κάθε πέντε λεπτά. Σχεδόν το ένα τρίτο αυτών κλάπηκαν εντός της περιοχής του Γουέστμινστερ, με 6.500 σε έναν μόνο δρόμο: την Oxford Street.

Η κατάσταση αυτή έχει αρχίσει να προβάλλεται στο Fox News (το αγαπημένο δίκτυο κάποιου Ντόναλντ Τραμπ), το οποίο έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα την καμπάνια «Mind the Grab» στην Oxford Street.

«Μόλις τον περασμένο μήνα, οι αριστεροί New York Times δημοσίευσαν μια σημαντική έκθεση για το πώς το Λονδίνο έγινε ''παγκόσμιος κόμβος'' για τους κλέφτες κινητών, με τα τηλέφωνα να καταλήγουν αεροπορικώς στην Κίνα σε σχεδόν βιομηχανική κλίμακα. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν περνά απαρατήρητο από τους Αμερικανούς που πραγματικά θέλουν να επισκεφθούν το Λονδίνο» προσθέτει η Telegraph.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αντίληψη είναι ακόμη χειρότερη από την πραγματικότητα και το βρετανικό μέσο απαντά στο ερώτημα: είναι το Λονδίνο όντως τόσο άσχημο όσο θέλουν να παρουσιάζουν κάποιοι;

Όπως πάντα, τα δεδομένα του «πραγματικού κόσμου» δίνουν μια πιο λεπτομερή ιστορία.

Όσο αφορά τα συνολικά επίπεδα εγκληματικότητας, οι περισσότερες συγκριτικές μελέτες υποδηλώνουν ότι το Λονδίνο δεν απέχει πολύ από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Μια μεγάλη μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης από το University College London διαπίστωσε ότι το ποσοστό ληστειών στο Λονδίνο (228 περιστατικά ανά 100.000 άτομα) ήταν χαμηλότερο από το Παρίσι (336 ανά 100.000) αλλά υψηλότερο από το Βερολίνο (184 ανά 100.000).

Όσον αφορά τα πιο βίαια εγκλήματα, το ποσοστό ανθρωποκτονιών στο Λονδίνο (1,4 ανά 100.000) είναι χαμηλότερο από το Παρίσι (1,7), τη Μαδρίτη (1,9) και τη Βαρκελώνη (3,1). Συγκρίνετέ το με τις μεγάλες αμερικανικές πόλεις και η διαφορά είναι πολύ πιο έντονη. Το ποσοστό ανθρωποκτονιών στη Νέα Υόρκη είναι 4,1 ανά 100.000 (άρα τριπλάσιο από αυτό του Λονδίνου), ενώ το Σικάγο έχει αναλογία 17 δολοφονιών ανά 100.000 άτομα. Η Νέα Ορλεάνη έχει ποσοστό ανθρωποκτονιών 54,4 ανά 100.000 άτομα.

Και πάλι, το Λονδίνο δεν είναι η μόνη πόλη που αντιμετωπίζει προβλήματα με τους κλέφτες «αλλά τα σημάδια δείχνουν ότι η πρωτεύουσά μας έχει ένα ιδιαίτερα ολέθριο πρόβλημα με οργανωμένες συμμορίες που στοχεύουν ακριβά ρολόγια».

Πηγή Telegraph