Ο άνδρας είχε γράψει στα social media για την πρόθεσή του να γδυθεί στην ετήσια ομιλία του Ιάπωνα αυτοκράτορα.

Οι αρχές στην Ιαπωνία συνέλαβαν έναν άνδρα γδύθηκε και σκαρφάλωσε πάνω σε ένα φράγμα που είχε στηθεί στο Αυτοκρατρικό Παλάτι στο Τόκιο, την ώρα που ο Αυτοκράτορας Ναρουχίτο απευθυνόταν στο πλήθος κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού χαιρετισμού του για την Πρωτοχρονιά.

Καθώς ο Αυτοκράτορας ολοκλήρωνε τον χαιρετισμό του από το μπαλκόνι, ο άνδρας που βρισκόταν στην πρώτη σειρά γδύθηκε πριν ακινητοποιηθεί αμέσως από αξιωματικούς της αυτοκρατορικής φρουράς και της αστυνομίας του Τόκιο.

Οι αξιωματικοί τύλιξαν τον άνδρα σε μια κουβέρτα και τον απομάκρυναν από τον χώρο. Πηγές δήλωσαν στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TBS ότι ο άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών, του οποίου το όνομα δεν έγινε γνωστό, είχε ανακοινώσει στα social media την πρόθεσή του να γδυθεί στην ετήσια ομιλία.

Το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης φυσικά έγινε viral στα socila media.

{https://twitter.com/mrjeffu/status/2007074119553318937}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/mrjeffu/status/2007073154183929970}

{https://x.com/mrjeffu/status/2007073154183929970/photo/2}