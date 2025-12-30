Η σήραγγα της Μάγχης έχει ανοίξει μερικώς αλλά παραμένουν τα προβλήματα στις μετακινήσεςι με τρένα της Eurostar και μέσω Le Shuutle.

Ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία στη σήραγγα της Μάγχης αλλά οι μετακινήσεις συνεχίζονται με «σημαντικές» καθυστερήσεις μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν προβλήματα στην εναέρια παροχή ρεύματoς, σύμφωνα με τη Eurostar.

Ενώ τόσο η Eurostar όσο και η Le Shuutle εκτελούν ξανά ορισμένα δρομολόγια, οι καθυστερήσεις παραμένουν πολύωρες ενώ αρκετοί είναι οι επιβάτες που ακυρώνουν τις μετακινήσεις τους.

Η Le Shuttle, το τρένο που μεταφέρει οχήματα, ανέφερε στο site του ότι υπάρχει καθυστέρηση τριών ωρών ενώ η Eurostar δήλωσε πως τα τρένα που εκτελούν το δρομολόγιο Λονδίνο - Παρίσι των 6 μ.μ. (τοπική ώρα) (ES 9046) και 7 μ.μ. (ES 9050), καθώς και τα αντίστοιχα δρομολόγια Παρίσι - Λονδίνο, μπορεί να ξεκίνησαν ξανά αλλά έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Το δρομολόγιο των 8.01 μ.μ. ακυρώθηκε.

Το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης ανάγκασε πολλά δρομολόγια να ακυρωθούν, καταστρέφοντας τα σχέδια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Τα περισσότερα τρένα μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού ανεστάλησαν, λόγω της διακοπής ρεύματος και ενός χαλασμένου τρένου του LeShuttle, αφήνοντας τους απογοητευμένους επιβάτες εγκλωβισμένους στο St Pancras και στο Gare du Nord.

Παράλληλα, τα τρένα που εκτελούν τα δρομολόγια Λονδίνο - Άμστερνταμ θα κάνουν τέρμα στις Βρυξέλλες και δεν θα συνεχίσουν ούτε προς το Ρότερνταμ ούτε προς το Άμστερνταμ σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurostar. «Λόγω των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων που προκαλούνται από τη διακοπή στη σήραγγα της Μάγχης, το τρένο σας μπορεί να δρομολογηθεί μόνο προς Βρυξέλλες - Μίντι/Ζάιντ. Το τρένο σας δεν θα σταματήσει σήμερα στο Κεντρικό Άμστερνταμ και στο Κεντρικό Ρότερνταμ» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Η Eurostar νωρίτερα ανέφερε πως επαναλειτουργεί σταδιακά η σύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου με τις ευρωπαϊκές χώρας αλλά συνέστησε στους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους λόγω των καθυστερήσεων.

«Καθώς η σήραγγα της Μάγχης έχει ανοίξει μερικώς, θα αρχίσουμε να επαναλειτουργούμε τα δρομολόγια. Το πρόβλημα της εναέριας ηλεκτροδότησης παραμένει και συμβουλεύουμε έντονα όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για διαφορετική ημερομηνία. Παρακαλούμε μην έρθετε στον σταθμό εάν το τρένο σας επιβεβαιωθεί ότι έχει ακυρωθεί. Λυπούμαστε που τα τρένα που μπορούν να λειτουργήσουν θα υπόκεινται σε σοβαρές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής. Παρακαλούμε ελέγξτε για live ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του τρένου σας στη σχετική σελίδα».

Εκπρόσωπος του υπουργείο Μεταφορών δήλωσε στο BBC πως λόγω του προβλήματος στη σήραγγα της Μάγχης οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις είναι «πιθανές και για το υπόλοιπο της ημέρας».

«Η Eurotunnel συνεργάζεται με τους φορείς εκμετάλλευσης για την επανέναρξη ορισμένων υπηρεσιών, ενώ οι επισκευές στα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια στη σήραγγα της Μάγχης βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο είναι πιθανές σημαντικές διαταραχές για το υπόλοιπο της ημέρας. Συνεργαζόμαστε με την Eurotunnel, την Eurostar και το Kent and Medway Resilience Forum (KMRF) για την ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης για τους επιβάτες. Συστήνουμε στους επιβάτες να επικοινωνούν με τον φορέα εκμετάλλευσης για ενημερώσεις και οδηγίες.»

Σε δήλωσή της στο BBC, η Eurostar ανέφερε πως μόνο μία γραμμή στη σήραγγα της Μάγχης είναι διαθέσιμη για την κυκλοφορία των τρένων. Αυτό οφείλεται σε συνεχιζόμενα προβλήματα με την εναέρια παροχή ρεύματος, τα οποία η Eurostar ανέφερε ότι θα οδηγήσουν σε συνεχείς καθυστερήσεις και μεγαλύτερους χρόνους από το συνηθισμένο για το υπόλοιπο της ημέρας.

Οι αποζημιώσεις

Η Eurostar ανέφερε ακόμα και τα συγκεκριμένα ποσά για την αποζημίωση των επιβατών που επηρεάστηκαν από την αναστάτωση αυτή. Όπως ανέφερε:

- Διαμονή σε ξενοδοχείο έως 150 λίρες / 170 ευρώ ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση (ή σε κατάλληλο ξενοδοχείο τριών αστέρων όπου η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη)

- Κόστος ταξί έως 50 λίρες / 60 ευρώ ανά διαδρομή

- Έξοδα φαγητού και ποτού έως 35 λίρες / 40 ευρώ ανά άτομο, ανά ημέρα.

Τι προκάλεσε το πρόβλημα

Εικόνες που δημοσίευσε το BBC απεικονίζουν ένα πεσμένο καλώδιο σε μία από τις σιδηροδρομικές σήραγγες. Η Eurostar απέδωσε τα «προβλήματα στην εναέρια παροχή ρεύματος» και ένα χαλασμένο τρένο, εκμετάλλευσης της LeShuttle, μια υπηρεσία που μεταφέρει οχήματα και τους επιβάτες τους μεταξύ των λιμανιών του Καλαί της Γαλλίας και του Φόλκστοουν της Αγγλίας.

Το πρόβλημα στη σήραγγα, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας επηρέασε τα πρώτα τρένα το πρωί και οδήγησε στην ακύρωση των περισσότερων δρομολογίων της Eurostar την Τρίτη μεταξύ Βρετανίας και ηπειρωτικής Ευρώπης. Μέχρι το απόγευμα η σήραγγα είχε ανοίξει ξανά, αλλά η Eurostar δήλωσε ότι λειτουργούσε μόνο μία από τις δύο σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Η σήραγγα της Μάγχης έχει μήκος περίπου 50 χιλιόμετρα και περισσότερο από το μισό είναι υποθαλάσσιο. Είναι η μόνη σταθερή σιδηροδρομική γραμμή που διασχίζει τη Μάγχη.

Με πληροφορίες του Guardian/BBC





