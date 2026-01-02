Σκληρή απάντηση στο ΠΑΣΟΚ από τον Κωστή Χατζηδάκη με αναφορά και σε «πενιχρά ποσοστά των δημοσκοπήσεων».

Το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει την άγνοια με τη δημαγωγία, απαντά ο Κωστής Χατζηδάκης στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή το σχόλιο του κόμματος για την ανάρτησή του.

Προσθέτει πως «οι απευθείας ενισχύσεις για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών μας από τις Βρυξέλλες παραμένουν στο ίδιο ύψος. Ποσά που περισσεύουν,λόγω του νέου συστήματος που συμφωνήθηκε με την Κομισιόν, θα καταβληθούν νωρίς το 2026 σε πραγματικούς παραγωγούς. Το συνολικό ποσό όμως του 2025 (3,82 δις €) είναι αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο του 2024 (3,38 δις€) λόγω αυξημένων πληρωμών ΕΛΓΑ, de minimis και «δεύτερου πυλώνα» της ΚΑΠ».

Το γραφείο Χατζηδάκη συνεχίζει ακόμα λέγοντας πως «όλα τα κονδύλια αφορούν τους αγρότες και την αγροτική ανάπτυξη. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ αποκηρύσσει τώρα δράσεις για εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Συγχαρητήρια αν έχουν τέτοια αντίληψη. Όπως και για τη λεβέντικη στάση τους να μην αναγνωρίζουν καμιά ευθύνη για τα χρόνια που κυβέρνησαν».

»Με τέτοιες απόψεις έχουν κολλήσει στα πενιχρά ποσοστά που τους δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες»

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ είχε απαντήσει στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης τονίζοντας ότι η εικόνα ενός δήθεν ακμάζοντος πρωτογενούς τομέα την τελευταία επταετία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως σημειώνεται, οι αγρότες υφίστανται τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, με τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων για το 2025 να είναι τα χαμηλότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά εφαρμογής της ΚΑΠ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 2025 αποτελεί έτος στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΚΑΠ: το ΠΑΑ 2014-2022 και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027. Και τα δύο χρηματοδοτούνται από τον Πυλώνα ΙΙ, με σημαντικό μέρος των πόρων να κατευθύνεται σε δράσεις που δεν αφορούν ενεργούς αγρότες, όπως επενδύσεις σε αγροτουρισμό, εργολάβους δημοσίων έργων και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές. Η προσπάθεια να παρουσιαστούν αυτές οι πληρωμές ως στήριξη του αγροτικού εισοδήματος χαρακτηρίζεται ως συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

«Δυστυχώς για τους αγρότες που υφίστανται τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική»

Παράλληλα, η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες για επιπλέον ενισχύσεις 80 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους και αντίστοιχα στους βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς δεν αποτελούν νέα χρηματοδότηση, αλλά πόρους που η ίδια η κυβέρνηση δεν είχε αποδώσει σωστά επί επτά χρόνια, με πάνω από 1 δισ. ευρώ να καταλήγουν σε λάθος χέρια. Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ στην Αλεξανδρούπολη, τα τελευταία δύο χρόνια χάθηκαν για τη χώρα πάνω από 220 εκατ. ευρώ λόγω αδυναμίας σωστής κατανομής από την κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση καταγγέλλει ακόμη καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές, όπως οι κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS». Παρά τις εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου 2023, δύο χρόνια μετά, αρκετοί πληγέντες δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί. Ενδεικτικό είναι ότι η ΚΥΑ για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου εκδόθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή (60%) πιστώθηκε μόλις στις 23 Δεκεμβρίου 2025. Παρόμοια είναι η εικόνα για τις αποζημιώσεις από την ευλογιά, όπου η πολιτική της κυβέρνησης είχε ως αποτέλεσμα τον σφαγιασμό εκατοντάδων χιλιάδων ζώων.

Όπως σημειώνεται «Όσον αφορά, δε, τις αποζημιώσεις για την ευλογιά, τις οποίες η κυβέρνηση συγκαταλέγει στις «επιτυχίες» της, ας είμαστε ειλικρινείς: η πολιτική αντιμετώπισης των ζωονόσων που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε αποτέλεσμα τον σφαγιασμό εκατοντάδων χιλιάδων ζώων. Θα είχε πράγματι ενδιαφέρον να μας πείτε, ένα προς ένα, ποια είναι τα 16 από τα 20 αιτήματα των αγροτών που, όπως ισχυρίζεστε, έχουν ικανοποιηθεί.Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά και πιεστικά προβλήματα των αγροτών»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταλήγει με σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση: «Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας. Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες. Χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις, όχι επικοινωνιακή διαχείριση».

Η ανάρτηση Χατζηδάκη

{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1462487928571904&set=a.480779833409390&type=3&ref=embed_post}