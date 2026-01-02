«Δυστυχώς για τους αγρότες που υφίστανται τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Τα ποσά που εισέπραξαν οι παραγωγοί είναι τα χαμηλότερα από κάθε άλλη χρονιά εφαρμογής της ΚΑΠ.»

Απάντηση στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη έδωσε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τονίζοντας ότι η εικόνα ενός δήθεν ακμάζοντος πρωτογενούς τομέα την τελευταία επταετία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως σημειώνεται, οι αγρότες υφίστανται τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, με τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων για το 2025 να είναι τα χαμηλότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά εφαρμογής της ΚΑΠ.

Το 2025 αποτελεί έτος στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΚΑΠ: το ΠΑΑ 2014-2022 και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027. Και τα δύο χρηματοδοτούνται από τον Πυλώνα ΙΙ, με σημαντικό μέρος των πόρων να κατευθύνεται σε δράσεις που δεν αφορούν ενεργούς αγρότες, όπως επενδύσεις σε αγροτουρισμό, εργολάβους δημοσίων έργων και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές. Η προσπάθεια να παρουσιαστούν αυτές οι πληρωμές ως στήριξη του αγροτικού εισοδήματος χαρακτηρίζεται ως συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Παράλληλα, η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες για επιπλέον ενισχύσεις 80 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους και αντίστοιχα στους βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς δεν αποτελούν νέα χρηματοδότηση, αλλά πόρους που η ίδια η κυβέρνηση δεν είχε αποδώσει σωστά επί επτά χρόνια, με πάνω από 1 δισ. ευρώ να καταλήγουν σε λάθος χέρια. Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ στην Αλεξανδρούπολη, τα τελευταία δύο χρόνια χάθηκαν για τη χώρα πάνω από 220 εκατ. ευρώ λόγω αδυναμίας σωστής κατανομής από την κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση καταγγέλλει ακόμη καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές, όπως οι κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS». Παρά τις εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου 2023, δύο χρόνια μετά, αρκετοί πληγέντες δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί. Ενδεικτικό είναι ότι η ΚΥΑ για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου εκδόθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή (60%) πιστώθηκε μόλις στις 23 Δεκεμβρίου 2025. Παρόμοια είναι η εικόνα για τις αποζημιώσεις από την ευλογιά, όπου η πολιτική της κυβέρνησης είχε ως αποτέλεσμα τον σφαγιασμό εκατοντάδων χιλιάδων ζώων.

Όπως σημειώνεται «Όσον αφορά, δε, τις αποζημιώσεις για την ευλογιά, τις οποίες η κυβέρνηση συγκαταλέγει στις «επιτυχίες» της, ας είμαστε ειλικρινείς: η πολιτική αντιμετώπισης των ζωονόσων που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε αποτέλεσμα τον σφαγιασμό εκατοντάδων χιλιάδων ζώων. Θα είχε πράγματι ενδιαφέρον να μας πείτε, ένα προς ένα, ποια είναι τα 16 από τα 20 αιτήματα των αγροτών που, όπως ισχυρίζεστε, έχουν ικανοποιηθεί.Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά και πιεστικά προβλήματα των αγροτών»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταλήγει με σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση: «Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας. Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες. Χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις, όχι επικοινωνιακή διαχείριση».

