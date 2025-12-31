Για τη βρετανική αλυσίδα Morrisons η καθυστέρηση μπορεί να έχει και οφέλη,

Η πλειοψηφία των καταναλωτών αφού γεμίσει το καρότσι του σούπερ μάρκετ ψάχνει το ταμείο με τη μικρότερη ουρά. Κάποιοι άνθρωποι, ωστόσο, νιώθουν τόσο μόνοι - ιδιαίτερα την περίοδο των εορτών - που το σούπερ μάρκετ είναι για αυτούς ο μοναδικός χώρος κοινωνικοποίησης.

Με αυτό το σκεπτικό η βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Morrisons έφερε τα "Talking Tills", τα ταμεία που λειτουργούν επίτηδες πιο αργά. Σε αυτά, οι πελάτες δεν βιάζονται να γεμίσουν τις σακούλες με τα ψώνια τους και έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μία συζήτηση με το προσωπικό.

Ο David Scott, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Morrisons, δήλωσε: «Στη Morrisons, η υποστήριξη των κοινοτήτων που εξυπηρετούμε βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Γνωρίζουμε ότι για πολλούς ανθρώπους, ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου, μια απλή συζήτηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η εκστρατεία Talking Tills έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει χώρο για αυτές τις σημαντικές στιγμές, προσφέροντας στους πελάτες την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να συνομιλήσουν, αν το επιθυμούν».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης της Morrisons να καταπολεμήσει τη μοναξιά σε συνεργασία με τους φιλανθρωπικούς της εταίρους αυτά τα Χριστούγεννα, η οποία περιλαμβάνει δωρεά ύψους 50.000 λιρών από το Ίδρυμα Morrisons για τη χρηματοδότηση 100 εορταστικών γευμάτων της Royal Voluntary Service και την παροχή 400 δωρεάν χριστουγεννιάτικων γευμάτων στα καφέ της Morrisons σε συνεργασία με την Age UK.

