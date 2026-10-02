Η άτυχη 58χρονη κεραυνοβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου σε περιοχή της Ρόδου.

Mια 58χρονη τουρίστρια βρήκε τραγικό θάνατο στη Νότια Ρόδο από πτώση κεραυνού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.

Ρόδος: Πώς συνέβη η τραγωδία στα Λοθιάρικα

Σύμφωνα με την Δημοκρατική όλα συνέβησαν νωρίς το μεσημέρι. Η γυναίκα περπατούσε στην περιοχή Λοθιάρικα στα Λάερμα με το σύζυγό της και κτυπήθηκε από κεραυνό. Το ζευγάρι έμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής με το σύζυγό της. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσε το ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της γυναίκας. Το περιστατικό έρευνα το Αστυνομικό τμήμα του Γενναδίου.

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Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ για Κρήτη και Δωδεκάνησα, πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σε ισχύ παραμένει η προειδοποίηση για νέα επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη, με την ΕΜΥ να προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Παράλληλα, στο Αιγαίο αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Πιο συγκεκριμένα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.