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Φωτιά και στην Καρδίτσα.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Λακωνία το μεσημέρι της Πέμπτης και για την αντιμετώπισή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και τέσσερα εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα και οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2090404904191889763}

Φωτιά και στην Καρδίτσα

Το μεσημέρι της Πέμπτης εκδηλώθηκε φωτιά και στην Καρδίτσα, σε αγροτοδασική έκταση της περιοχής Μαραθέα, στον Παλαμά.

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Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες- με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα- όπως και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2090408994212847856}

Υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά στη μισή Ελλάδα την Παρασκευή

Για αύριο, Παρασκευή, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς στη μισή χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης, υψηλός είναι ο κίνδυνος για αύριο σε:

Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρο

Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα

Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία

Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο

Σποράδες, νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου

Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα

περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Έβρου

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2090388566916391422}