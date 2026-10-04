Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ρεύμα προς την έξοδο για την Αττική Οδό.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Σπάτα, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε τροχονόμο την ώρα που εκείνος ρύθμιζε την κυκλοφορία.

Ο αστυνομικός, ο οποίος ανήκει στην ομάδα ΚΟΜΒΟΣ, βρισκόταν στο οδόστρωμα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Από την παράσυρση ο τροχονόμος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για την παροχή ιατρικής φροντίδας και τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο μετά το ατύχημα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.