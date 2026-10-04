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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 4/10 στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην Τ.Κ. Ρούσας στο Σουφλί.

Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2106758654619979902}

Η φωτιά εισήλθε στην Ελλάδα από την Βουλγαρία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 12:30.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Σουφλίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.