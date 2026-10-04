Συναγερμός στις Αρχές.

Φωτιά ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου το μεσημέρι της Κυριακής 4/10. Μάλιστα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της Hellenic Train:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 12:41 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

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Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.