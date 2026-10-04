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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά.

Νωρίτερα, στις 16:51 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα προς αεροδρόμιο μέσω Λειβαθούς.

{https://x.com/112Greece/status/2106747397388865640}

Για την κατάσβεση της φωτιάς, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πλέον επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Κεφαλονιάς για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.