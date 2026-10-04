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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα της Κεφαλονιάς.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με συνολικά 19 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχεται επίσης συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2106742264219230695}