Στα 5,2 Ρίχτερ η ισχυρότερη δόνηση.

Σεισμική ακολουθία προκάλεσε αναστάτωση στη νότια Τουρκία, καθώς τρεις διαδοχικές δονήσεις σημειώθηκαν στις επαρχίες Άδανα και Οσμάνιγιε.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε περιοχές της νότιας και νοτιοανατολικής Τουρκίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που εξακολουθεί να φέρει έντονα τα σημάδια των καταστροφικών σεισμών του 2023.

Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 14:19, με επίκεντρο την περιοχή Σαϊμπεϊλί των Αδάνων και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών και εστιακό βάθος 7,99 χιλιομέτρων.

Στις 14:36 καταγράφηκε δεύτερη σεισμική δόνηση στα Άδανα, μεγέθους 4,9 βαθμών, με εστιακό βάθος 8,67 χιλιομέτρων.

{https://x.com/Earthquake2day/status/2106724804401213550}

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Λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:43, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών στο γειτονικό Οσμάνιγιε, με επίκεντρο την περιοχή Σούμπας.

{https://x.com/NewEarthquake/status/2106716128009711633}

Η περιοχή είχε πληγεί στις 6 Φεβρουαρίου του 2023 από τους «δίδυμους» σεισμούς των 7,8 και 7,6 βαθμών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο σε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους, τον τραυματισμό σε άλλους 107.000 και προκάλεσε πρωτοφανείς για τα χρονικά καταρρεύσεις κτηρίων και καταστροφές υποδομών σε 13 επαρχίες της νότιας και ανατολικής Τουρκίας

Μετά τον πρώτο σεισμό στα Άδανα, η AFAD ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα έως τότε διαθέσιμα στοιχεία, δεν είχε αναφερθεί κάποια αρνητική εξέλιξη όσον αφορά θύματα ή καταστροφές, ενώ οι έρευνες στο πεδίο βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε ότι οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων υπηρεσιών ξεκίνησαν άμεσα τις επιτόπιες έρευνες και στις δύο επαρχίες. «Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αρνητική κατάσταση», ανέφερε.

Η νότια Τουρκία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ενεργή σεισμοτεκτονικά ζώνη, όπου η αλληλεπίδραση των τεκτονικών πλακών και του ανατολιακού μπλοκ δημιουργεί συχνή σεισμική δραστηριότητα.

Παρότι οι σεισμικές δονήσεις προκαλούν εύλογη ανησυχία στον πληθυσμό, η εμφάνιση μιας σεισμικής ακολουθίας από μόνη της δεν επιτρέπει ασφαλή πρόβλεψη για το αν θα ακολουθήσει μεγαλύτερος σεισμός.