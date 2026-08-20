Νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με την Τουρκία να επαναφέρει τις γνωστές αναφορές περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο.

Νέα κλιμάκωση από την Άγκυρα, με την Τουρκία να επαναφέρει στο προσκήνιο τις γνωστές αιτιάσεις περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, αυτή τη φορά με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη 19 Αυγούστου, με υπουργική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

Μετά την τοποθέτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, τη σκυτάλη πήρε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, επιχειρώντας να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό και να καταστήσει σαφές ότι δεν αναγνωρίζει τις σχετικές ελληνικές ενέργειες ως έχουσες νομική ισχύ έναντι της Άγκυρας.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο δεν δημιουργεί νομικές συνέπειες για την Τουρκία, καθώς περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Άγκυρα, γεωγραφικούς σχηματισμούς «των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών».

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει «Παρακολουθούμε στενά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχει κηρύξει η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος».

Και συνεχίζει «Αυτός ο κανονισμός δεν έχει νομικές συνέπειες για τη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, και δεν επηρεάζει τη θέση μας. Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

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Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας καταλήγει «Επιπλέον, η Τουρκία ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή».

Στην ίδια γραμμή και το τουρκικό ΥΠΕΞ

Η σημερινή τοποθέτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας κινείται στην ίδια γραμμή με όσα είχε υποστηρίξει μία ημέρα νωρίτερα ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί.

Ο Κετσελί είχε χαρακτηρίσει το ελληνικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, ως μια πρωτοβουλία που «δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία.

Η αναφορά αφορούσε, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, «στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».

«Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου» προσθέτει ο Κετσελί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, «η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα».

Η τουρκική ανακοίνωση κατέληγε «Η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία».