Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής χαρακτηρίζει τις τουρκικές αντιδράσεις «απαράδεκτη πρόκληση».

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων ασκεί ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή τις τουρκικές αντιδράσεις στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής χαρακτηρίζει τις τουρκικές αντιδράσεις «απαράδεκτη πρόκληση», καθώς, όπως υποστηρίζει, επαναφέρουν την «ανυπόστατη τουρκική θεωρία περί "γκρίζων ζωνών"» και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Ζητά δυναμική απάντηση στην Άγκυρα

Η ΕΛ.Α.Σ. καλεί την κυβέρνηση να αντιδράσει δυναμικά στις τουρκικές προκλήσεις και να καταγγείλει τον τουρκικό αναθεωρητισμό, υπογραμμίζοντας προς την Άγκυρα τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιες κινήσεις τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας.

Παράλληλα, ζητά να αξιοποιηθεί και η δυνατότητα επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα οφείλει να σχεδιάζει την ενεργειακή και χωροταξική της πολιτική με βάση το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ειδική αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και στον νόμο 4546/2018, με τον οποίο, όπως αναφέρεται, ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/89 και θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η κυβέρνηση έχει περιοριστεί στον ρόλο του παρατηρητή»

Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, παρά τις αναφορές της στην ικανότητά της να διαχειρίζεται κρίσεις και «να σηκώνει το τριψήφιο», έχει περιοριστεί, όπως υποστηρίζει, στον ρόλο του παρατηρητή, την ώρα που «η Τουρκία προβαίνει από τη μία πρόκληση στην άλλη».

Τέλος, η ΕΛ.Α.Σ. ζητά άμεση αλλαγή προτεραιοτήτων στην ελληνοτουρκική πολιτική, με «ξεκάθαρη στρατηγική» για την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων.

Μεταξύ άλλων, προτείνει την αξιοποίηση των ελληνικών συμμαχιών, των ευρωτουρκικών σχέσεων και της δυνατότητας επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων, ενώ τάσσεται υπέρ της επανεκκίνησης των διερευνητικών επαφών, τις οποίες χαρακτηρίζει λανθασμένα διακοπείσες από την κυβέρνηση.