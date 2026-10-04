Οι οικογένειες δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται οικονομικά για να κάθονται μαζί.

Η βρετανική κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στους κανόνες των αεροπορικών ταξιδιών, με στόχο οι γονείς να μην πληρώνουν επιπλέον για να κάθονται δίπλα στα παιδιά τους.

Εφόσον οι νέες ρυθμίσεις εγκριθούν από το Κοινοβούλιο, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να τοποθετούν παιδιά κάτω των 14 ετών δίπλα σε γονέα ή συνοδό χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Μεταφορών, σήμερα μια οικογένεια μπορεί να επιβαρυνθεί έως και με 104 λίρες σε ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει ότι γονέας και παιδί θα καθίσουν μαζί.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην επιλογή θέσεων. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να καταργήσει τις χρεώσεις για απλά λάθη στις κρατήσεις, όπως ένα ορθογραφικό λάθος στο όνομα του επιβάτη. Τέτοιες διορθώσεις μπορούν σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο, να κοστίσουν έως και 40 λίρες.

Οι ρυθμίσεις εντάσσονται στο νομοσχέδιο για την Πολιτική Αεροπορία, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης από το Κοινοβούλιο. Στόχος είναι οι νέοι κανόνες να εφαρμοστούν πριν από την έναρξη της επόμενης θερινής τουριστικής περιόδου.

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Αντιδρούν Ryanair και easyJet

Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν, πάντως, αντιδράσεις από αεροπορικές εταιρείες. Η Ryanair υποστήριξε ότι τέτοιες πρόσθετες χρεώσεις δεν υφίστανται πλέον, ενώ και η easyJet ανέφερε ότι ήδη επιτρέπει δωρεάν διορθώσεις σε ορθογραφικά λάθη και δεν υποχρεώνει γονείς και παιδιά να πληρώνουν για να καθίσουν μαζί.

Τον Ιούνιο, η βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) είχε ξεκινήσει έρευνα για την πολιτική της Ryanair, καθώς οι όροι της εταιρείας προέβλεπαν ότι τουλάχιστον ένας ενήλικος έπρεπε να πληρώνει για κράτηση θέσης προκειμένου να καθίσει δίπλα σε παιδιά ηλικίας 2 έως 11 ετών. Η χρέωση υπολογιζόταν συνήθως σε περίπου 8 λίρες ανά διαδρομή.

Η εταιρεία άλλαξε στη συνέχεια την πολιτική της για τις οικογενειακές θέσεις.

Στο στόχαστρο και οι «απείθαρχοι» επιβάτες

Το πακέτο μέτρων προβλέπει ακόμη τη δημιουργία συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αεροπορικών εταιρειών για επιβάτες που προκαλούν επανειλημμένα σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια πτήσεων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περισσότερα από 1.000 σοβαρά περιστατικά με απείθαρχους επιβάτες καταγράφηκαν το 2025, μεταξύ των οποίων και συμπλοκή εν πτήσει που ανάγκασε αεροσκάφος να αλλάξει πορεία.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ υποστήριξε ότι οι οικογένειες δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται οικονομικά για να κάθονται μαζί, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην προστασία των επιβατών από περιττές χρεώσεις και στην ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων.

Πηγή BBC