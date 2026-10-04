Επιπλέον προνόμια για την ηλεκτροκίνηση.

Η Opel ετοιμάζεται για την AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα δημοφιλή μοντέλα της Μάρκας και ταυτόχρονα, να επωφεληθούν από μοναδικές εμπορικές προσφορές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις ημέρες της Έκθεσης.

Με επίκεντρο την πανελλαδική πρεμιέρα του νέου Opel Corsa GSE, αλλά και με τα Mokka Hybrid και Frontera Hybrid να συμπληρώνουν την παρουσία της Μάρκας, η Opel δίνει στο κοινό έναν ακόμη λόγο να επισκεφθεί το περίπτερό της: ειδικές προσφορές που θα ισχύουν αποκλειστικά για παραγγελίες κατά τη διάρκεια της AUTO ATHINA 2026.

Επιπλέον προνόμια για την ηλεκτροκίνηση

Η Opel κάνει την απόκτηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος πιο εύκολη, πιο προσιτή και – κυρίως – πιο ξέγνοιαστη από ποτέ. Μέσα από το πρόγραμμα “Electric ALL IN”, όσοι επιλέξουν ένα ηλεκτρικό μοντέλο της Μάρκας, επωφελούνται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και παροχών: 5 χρόνια οδική βοήθεια Opel Assistance, 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης, καλώδια Mode 2 και Mode 3 στον βασικό εξοπλισμό και υπηρεσίες συνδεσιμότητας Opel Connect One δωρεάν για 10 χρόνια.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ειδικής ενέργειας για την AUTO ATHINA 2026, με κάθε παραγγελία αμιγώς ηλεκτρικού Opel κατά τη διάρκεια της Έκθεσης προσφέρεται Wallbox 22kW ως δώρο, προσθέτοντας ένα ακόμη σημαντικό προνόμιο για τον νέο ιδιοκτήτη.

Η AUTO ATHINA 2026 αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της Opel, να ανακαλύψει τις νέες προτάσεις της Μάρκας και να αποκτήσει το Opel της επιλογής του με ειδικά προνόμια που ισχύουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

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AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

3-11 Οκτωβρίου 2026

Metropolitan Expo

Hall 3 | Περίπτερο C2