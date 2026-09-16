Τα νέα wearables συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας καθώς και λειτουργίες προσαρμοσμένες σε διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής.

Η Xiaomi διευρύνει τη σειρά wearables που διαθέτει στην ελληνική αγορά με τρεις νέες συσκευές, τα REDMI Watch 6 Active, REDMI Watch 6 Lite και Xiaomi Smart Band 11 Active, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για όσους θέλουν να παραμένουν δραστήριοι και συνδεδεμένοι στην καθημερινότητά τους.

Με έμφαση στην άσκηση και την παρακολούθηση βασικών δεικτών ευεξίας, αλλά και σε χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση, τα νέα wearables συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας καθώς και λειτουργίες προσαρμοσμένες σε διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής.

REDMI Watch 6 Active: καθημερινή συνδεσιμότητα και άσκηση

Το REDMI Watch 6 Active διαθέτει AMOLED οθόνη 1,85" τύπου Always-on Display και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό με πάχος μόλις 9,9 mm. Υποστηρίζει κλήσεις μέσω Bluetooth®, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή επικοινωνία.

Για όσους θέλουν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα και την ευεξία τους μέσα στην ημέρα, προσφέρει περισσότερες από 140 λειτουργίες άθλησης, καθώς και ολοήμερη παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού, SpO₂ και στρες.¹ Παράλληλα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φτάνει έως και τις 18 ημέρες,² περιορίζοντας την ανάγκη για συχνή φόρτιση.

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REDMI Watch 6 Lite: προηγμένες δυνατότητες για έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής

Το REDMI Watch 6 Lite διαθέτει μεγάλη AMOLED οθόνη 1,96" τύπου Always-on Display και λεπτό σχεδιασμό 9,9 mm, συνδυάζοντας άνετη εφαρμογή με ευκρινή προβολή των πληροφοριών.

Με περισσότερες από 150 λειτουργίες άθλησης και ενσωματωμένο GNSS πέντε συστημάτων, επιτρέπει την καταγραφή υπαίθριων δραστηριοτήτων χωρίς να απαιτείται η χρήση smartphone. Η προηγμένη παρακολούθηση κολύμβησης με αισθητήρα 9 αξόνων και η αντοχή στο νερό 5ATM³ διευρύνουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες άσκησης, ενώ οι κλήσεις μέσω Bluetooth® προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο καθημερινής συνδεσιμότητας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φτάνει έως και τις 18 ημέρες.

Xiaomi Smart Band 11 Active: ευεξία και άσκηση σε compact σχεδιασμό

Το Xiaomi Smart Band 11 Active αποτελεί μια compact επιλογή για την καθημερινή παρακολούθηση δραστηριότητας και ευεξίας, με έγχρωμη οθόνη 1,47" και κομψό σχεδιασμό με μεταλλικό φινίρισμα.

Προσφέρει παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού και SpO₂, ύπνου και στρες, καθώς και 50 λειτουργίες προπόνησης. Με αντοχή στο νερό 5ATM³ μπορεί να ακολουθεί τον χρήστη και στην κολύμβηση, ενώ η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φτάνει έως και τις 21 ημέρες σε λειτουργία ελαφριάς χρήσης.

Με τις τρεις νέες προσθήκες, η Xiaomi διευρύνει ακόμη περισσότερο τις επιλογές wearables στην ελληνική αγορά, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή παρακολούθηση δραστηριότητας και ευεξίας μέχρι πιο ολοκληρωμένες λειτουργίες άθλησης και συνδεσιμότητας.

Διαθεσιμότητα και τιμές

Τα νέα wearables είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Xiaomi και διανέμονται από την Info Quest Technologies, στις ακόλουθες προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης:

REDMI Watch 6 Active: 49,90€

49,90€ REDMI Watch 6 Lite: 74,90€

74,90€ Xiaomi Smart Band 11 Active: 34,90€

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

REDMI Watch 6 Active:

https://www.mistore-greece.gr/Products/Wearables/Smart-Watches/redmi-watch-6-active-orange.aspx

REDMI Watch 6 Lite:

https://www.mistore-greece.gr/Products/Wearables/Smart-Watches/redmi-watch-6-lite-black.aspx

Xiaomi Smart Band 11 Active:

https://www.mistore-greece.gr/Products/Wearables/Smart-Bands/xiaomi-smart-band-11-active-gray.aspx