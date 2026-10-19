Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Η «Σύγκρουση», το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ 8 επεισοδίων, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Το καθηλωτικό τρέιλερ της σειράς κυκλοφόρησε και κόβει την ανάσα, καθώς σηματοδοτεί την αρχή μιας ιστορίας όπου τίποτα δεν είναι αυτονόητο, καμία αλήθεια δεν είναι απόλυτη και κάθε επιλογή έχει ένα τίμημα, που κανείς δεν είναι έτοιμος να πληρώσει.

Η «Σύγκρουση» εισχωρεί στις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη βολική εκδοχή της και γεννά το δίλημμα στον τηλεθεατή, για το εάν ο πρωταγωνιστής είναι αθώος ή ένοχος.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης), ένας νεαρός μουσικός που κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, οι συνθήκες του οποίου παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ανάμεσα στα αναπάντητα ερωτήματα και στα στοιχεία που γεννούν περισσότερες αμφιβολίες από όσες λύνουν, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσο περισσότερο πλησιάζει στην αλήθεια, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσει, ποιον μπορεί να εμπιστευτεί και μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει.

Δείτε το καθηλωτικό trailer της «Σύγκρουσης»:

{https://www.youtube.com/watch?v=T0AvFP_o4zE}