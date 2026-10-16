Όσα θα δούμε στα επεισόδια της νέας εβδομάδας.

Η κωμική σειρά του MEGA «Κάμπινγκ» επιστρέφει τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 21:00, και τα δίχτυα της μαφίας απλώνονται απειλητικά πάνω από τους ήρωες.

Οι ισορροπίες δοκιμάζονται καθώς οι παράνομες δραστηριότητες και τα κρυφά σχέδια τους πιέζουν όλους ασφυκτικά. Ο Ιορδάνης βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, την ώρα που μια ακόμη μυστηριώδης εξαφάνιση προκαλεί ερωτήματα και το σχέδιο ξεπλύματος χρήματος μπαίνει στην τελική του ευθεία.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»

Επεισόδιο 13 – (Δευτέρα 19 Οκτωβρίου)

Ο Σοφοκλής ξεκαθαρίζει στον Ιορδάνη ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί την εμπλοκή του κάμπινγκ στο ξέπλυμα χρήματος.

Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκρύψει το γεγονός ότι έχει ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχει ως συνέταιρος στην ταβέρνα του Τάσου.

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Την ίδια στιγμή, η Γιώτα ανησυχεί πως η αστυνόμος θα καταφέρει τελικά να κάνει τον Λουκά να μιλήσει. Παράλληλα, οι απειλές του Μπράβου απέναντι στη Μαριάννα συνεχίζονται, με την ίδια να φοβάται πλέον για τη σωματική της ακεραιότητα.

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Επεισόδιο 14 – (Τρίτη 20 Οκτωβρίου)

Η ζωή του Ιορδάνη βρίσκεται σε κίνδυνο και ο Σοφοκλής επεμβαίνει για να του προσφέρει βοήθεια.

Εν τω μεταξύ, η Αλέκα αναζητά τον συνεργάτη της, ο οποίος έχει εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.

Παράλληλα, η διαδικασία για το ξέπλυμα χρήματος μέσω της ταβέρνας του Τάσου τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, όμως το αντάλλαγμα που καλείται να καταβάλει ο Ιορδάνης και η οικογένειά του αποδεικνύεται ιδιαίτερα υψηλό.