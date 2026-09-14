Ο Μίκι Ζοχάρ κατηγορεί τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες Γιουβάλ Αβραχάμ και Ρέιτσελ Σορ για «προδοσία κατά του κράτους».

Ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ζήτησε να αφαιρεθεί η ιθαγένεια από τους βραβευμένους με Όσκαρ Ισραηλινούς σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «NAZA», που αφορά τη μαζική δολοφονία αμάχων στη Γάζα, κατηγορώντας τους για «προδοσία κατά του κράτους».

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, το «NAZA» είναι ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται εντός του ισραηλινού στρατού για να δηλώσει τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που σκοτώνονται κατά τη διάρκεια ενός πλήγματος.

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στις ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι ισραηλινές δυνάμεις σκοτώνουν αμάχους στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Στην 80λεπτη ταινία, οι μάρτυρες περιγράφουν πώς διάφορα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων Τεχνητή Νοημοσύνη, επέτρεψαν στον ισραηλινό στρατό να εντοπίζει, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, ύποπτα μέλη της Χαμάς και τις οικογένειές τους, και στη συνέχεια να τα πλήττει αδιακρίτως στα σπίτια τους.

Ένας από τους μάρτυρες εξήγησε ότι οι στρατιωτικοί έχουν πρόσβαση σε εργαλείο που τους επιτρέπει να γνωρίζουν, για κάθε κατοικία στη Γάζα, πόσα άτομα βρίσκονται σε αυτήν και συνεπώς πόσοι θα πληγούν σε περίπτωση βομβαρδισμού.

Σε μία από τις συνεντεύξεις, μια πηγή υποστηρίζει ότι είχε δοθεί έγκριση να σκοτωθούν 500 άμαχοι που αντιστοιχούσαν σε έναν στόχο NAZA, προκειμένου να σκοτωθεί ένα μέλος της Χαμάς.

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Το 80λεπτο ντοκιμαντέρ κέρδισε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο, όπου καταχειροκροτήθηκε για 25 λεπτά - ρεκόρ για το φεστιβάλ.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1902002960778513}

«Προδοσία κατά του κράτους»

«Θα ενεργήσω αμέσως για να αφαιρέσω την ισραηλινή ιθαγένεια» από τους σκηνοθέτες Γιουβάλ Aμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ.

{https://x.com/zoharm7/status/2099198560675791326}

Ο υπουργός κατηγόρησε τους δημιουργούς της ταινίας ότι θέλουν να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο», κάτι που, όπως λέει, συνιστά «προδοσία κατά του κράτους».

Και άλλοι υπουργοί εξαπέλυσαν επίθεση στους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, δύο ερευνητές δημοσιογράφους που είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και για βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land» (2024), που αφορούσε τη βία των ισραηλινών αρχών και των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε!», έγραψε στο X ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. «Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές», συνέχισε ο ακροδεξιός υπουργός.

{https://x.com/itamarbengvir/status/2099201895340622202}

Αφαίρεση ιθαγένειας

Η αφαίρεση της ιθαγένειας είναι νομικά δυνατή στο Ισραήλ, αν και σπάνια εφαρμόζεται. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε το 2022 τη δυνατότητα του κράτους να αφαιρεί την ιθαγένεια από άτομα που έδειξαν έλλειψη «νομιμοφροσύνης», διαπράττοντας για παράδειγμα πράξεις κατασκοπείας ή προδοσίας.

Επιπλέον, ο νόμος διευρύνθηκε το 2023 ώστε να αφορά και άτομα που έχουν καταδικαστεί για «τρομοκρατία». Συγκεκριμένα, απαιτείται ο υπουργός Εσωτερικών να υποβάλει σχετικό αίτημα, ο υπουργός Δικαιοσύνης να το εγκρίνει και τα δικαστήρια να το επικυρώσουν.

Το πατρικό σπίτι του Αβραχάμ έγινε στόχος ακροδεξιών μετά την παγκόσμια πρεμιέρα, το 2024, της ταινίας No Other Land, η οποία ανέδειξε την παλαιστινιακή αντίσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Παίρνουμε ρίσκα μέσα σε ένα σύστημα που μας ευνοεί, ένα σύστημα που έχει ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό την εβραϊκοϊσραηλινή υπεροχή», δήλωσε στον Guardian, προσθέτοντας: «Για τόσους πολλούς Παλαιστινίους, δεν είναι μια ομάδα ακροδεξιών που έρχεται στο σπίτι τους· είναι μπουλντόζες και όπλα χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ.

»Φανταστείτε έναν Παλαιστίνιο δημοσιογράφο στη Γάζα να προσπαθεί να κάνει αυτό που κάναμε εμείς και να τηλεφωνούσε σε ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Δεν υπάρχει σύγκριση. Το πιθανότερο είναι ότι θα τον δολοφονούσαν».

Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε «κατηγορηματικά» τις καταγγελίες που διατυπώνονται στο ντοκιμαντέρ και επέκρινε τη χρήση ανώνυμων μαρτυριών, υποστηρίζοντας ότι οι ταυτότητες των πληροφοριοδοτών «δεν μπορούν να επαληθευτούν».

Με πληροφορίες από Guardian