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Για την εξυπηρέτηση όσων πάνε στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία της Άννας Βίσση.

Η πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (26/9) φέρνει αλλαγές και στο ωράριο λειτουργίας του ΗΣΑΠ (γραμμή 1 του μετρό).

Την ώρα που οι φαν της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ» μετρούν αντίστροφα για τη συναυλία- έχοντας στο νου τους και τον καιρό- και η Άννα Βίσση συνεχίζει τις πρόβες, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε την παράταση της κυκλοφορίας των συρμών του ΗΣΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου υφίσταται η 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, όπως και του τραμ.

Τα τελευταία δρομολόγια του ΗΣΑΠ το Σάββατο

Τα τελευταία δρομολόγια του ΗΣΑΠ το Σάββατο θα διαμορφωθούν ως εξής, λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: