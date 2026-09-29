Τι και αν ο Χρ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο... για την κυβέρνηση φταίει η αντιπολίτευση

Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά των πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος μαζί με τέσσερις άλλους κατηγορουμένους, για το «μπάζωμα» στο χώρο του πολύνεκρου δυστυχήματος, λίγες μόλις ώρες μετά την τραγωδία των Τεμπών όπου χάθηκαν 57 άνθρωποι, οι περισσότεροι των οποίων νέα παιδιά. Ωστόσο, για την κυβέρνηση, φταίνε οι άλλοι εκτός από την ίδια.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης κόμματα της αντιπολίτευσης «προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζαν ως υποδίκους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν». Και συνεχίζει: «όσο κι αν προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα διακινούσαν πριν 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Εκτός από τα «χαμένα βαγόνια», έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός «παράνομου φορτίου» γεμάτο «ξυλόλιο». Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν με τη σημερινή εξέλιξη;

Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Αλλά για ποια Δικαιοσύνη μιλάει ο κ. Μαρινάκης; Για εκείνη που ο Γιώργος Φλωρίδης μίλαγε για σπέκουλα για τα μπαζώματα; «Όσοι κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα, είναι για τα μπάζα» έλεγε ο προϊστάμενος της Δικαιοσύνης. Και σήμερα; Τους φταίει η αντιπολίτευση με τον ίδιο να παραμένει στη θέση του.

ΠΑΣΟΚ για Τριαντόπουλο: «Εξακολουθεί η κυβέρνηση να θεωρεί περιττή την παραπομπή στη Δικαιοσύνη;»

«Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή; Η θέση μας ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ εξαπάτησε τους πολίτες με την πρότασή της για αναθεώρηση του άρθρου 86.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή. Με έναν γνώμονα: να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από τον φυσικό δικαστή, γιατί η λογοδοσία είναι θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στους πολίτες.

Τότε η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογούσε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις του κ. Τριαντόπουλου από τα στοιχεία της δικογραφίας, ψήφισε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία μεθόδευσε εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της fast track διαδικασίες με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση.

Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;

Η θέση μας ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση.

Και αυτή η αξιακή μας τοποθέτηση αποτυπώθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε αναθεώρηση του άρθρου 86 αλλά την παραπομπή των ερευνώμενων μελών της κυβέρνησης να την αποφασίζει πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία. Άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες. Επί δύο χρόνια δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά «άλλαξε Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς».

Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που προτείνει την παραπομπή των Υπουργών να αποφασίζουν ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας».

ΕΛΑΣ - Άννα Παπαδοπούλου: Ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές; Ποιος γνώριζε;

«Όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι μας έλεγε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης.

Σήμερα όμως, η αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών ανοίγει το δρόμο στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός και τρεις ακόμη κρατικοί αξιωματούχοι. Την ποινική τους ευθύνη θα την κρίνει η Δικαιοσύνη.

Τα ερωτήματα όμως παραμένουν αμείλικτα. Ποιος αποφάσισε την αλλοίωση;

Ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές;

Ποιος γνώριζε;

Γιατί κάποιοι εμφανίζονται περίπου ως περαστικοί από τον τόπο της τραγωδίας;

Ήταν όμως ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος που λίγες μέρες μετά δήλωνε ότι ο πρωθυπουργός του έδωσε εντολή να μεταβεί στο σημείο για πέντε ημέρες.

Τρία χρόνια μετά, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αναζητούν ολόκληρη την αλήθεια.

Θα είμαστε δίπλα τους».

{https://www.youtube.com/shorts/j9KbqJLxGYA}

Η δήλωση Τριαντόπουλου

Μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλοίωσης του σημείου, όπου σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σημειώνει στην ίδια δήλωση ότι «θα συνεχίσω να εργάζομαι για το καλό του τόπου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, τιμώντας την ψήφο των 21.492 συμπολιτών μου που με ανέδειξαν πρώτο σε σταυροδοσία βουλευτή στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023».

Υπογραμμίζει ακόμη πως στη διάρκεια της διαδικασίας στο Ειδικό Δικαστήριο, που θα είναι προφανώς απαιτητική, θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και αποδειχθεί η αθωότητά του, στην οποία πιστεύει ακράδαντα.

Αυτούσια η δήλωση Τριαντόπουλου

«Από το 2019, όταν εισήλθα στην πολιτική, πορεύομαι με τον ίδιο αξιακό κώδικα και με σταθερό στόχο να εργάζομαι για το καλό του τόπου και μόνο. Καθ' όλη την πορεία μου, αποδεδειγμένα δεν δίστασα ποτέ να αναλάβω την ευθύνη και να βγω μπροστά όταν αυτό απαιτούσε το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης. Πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες.

Με ειλικρίνεια, λοιπόν, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες, αντιμετωπίζω όλα όσα ακολούθησαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, οι οποίες και κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη, επέλεξα να μιλήσω με ειλικρίνεια και θεσμικά, μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Απέφυγα και αποφεύγω την τοξική αντιπαράθεση που κάποιοι επιδίωξαν ήδη από τότε και εξακολουθούν να επιδιώκουν, γιατί δεν συνάδει ούτε με την προσωπική μου αξιοπρέπεια, ούτε και με την πολιτική μου ηθική. Πίστευα και πιστεύω ότι απέναντι σε μια υπόθεση που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια και το φως.

Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή, αφού παραιτήθηκα από το κυβερνητικό σχήμα, ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ στη διάθεση της Δικαιοσύνης, του φυσικού μου δικαστή. Μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας.

Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, όπως πληροφορήθηκα από τον Τύπο, την παραπομπή της υπόθεσης μου στο Ειδικό Δικαστήριο, στον φυσικό μου δικαστή.

Μια δικαστική κρίση που εκδόθηκε δεκαεπτά μήνες μετά την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Απρίλιο του 2025, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, διαφωνώ, όμως, με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα, και θα αποδειχθεί η αθωότητα μου – στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.

Προτεραιότητά μου, πλέον, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητας μου. Θα είναι μια διαδικασία προφανώς απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια. Η σπουδαιότητα και των δύο διαδικασιών, με την αντίστοιχη προσήλωση, προσοχή και υπευθυνότητα που απαιτεί η καθεμιά, καθιστά, πρακτικά, μη εφικτή την – επί της ουσίας – παράλληλη συμμετοχή μου και στις δύο.

Ενόψει αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία.

Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι για το καλό του τόπου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, τιμώντας την ψήφο των 21.492 συμπολιτών μου που με ανέδειξαν πρώτο σε σταυροδοσία βουλευτή στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023.

Θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους, η οποία όπως διαπιστώνω, μέσω της προσωπικής μας επαφής, παραμένει έντονη στο πρόσωπό μου, αλλά και για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλη αυτή την περίοδο για το καλό του τόπου μας. Άλλωστε, η αγάπη για τον τόπο μας, και η προσήλωση στην πρόοδό του, δεν σταματά και δεν καθορίζεται από θέσεις και αξιώματα, αλλά παραμένει σταθερή και είναι η κινητήρια δύναμη για συνεχείς συμπράξεις και συνέργειες για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Από το 2019 και έπειτα, η Μαγνησία έχει γυρίσει την πλάτη της στις δυνάμεις της αδράνειας που την κρατούσαν καθηλωμένη τόσα χρόνια. Πλέον, έχουμε πετύχει, αλλά και έχουμε δρομολογήσει, πολλά.

Εύχομαι ό,τι έχουμε δρομολογήσει να ολοκληρωθεί και ελπίζω οι δυνάμεις της αδράνειας να μην επανέλθουν στο προσκήνιο. Και αυτό θα το διασφαλίσει μια ακόμα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές του 2027, για την οποία όλοι μας θα δώσουμε ενεργά ακόμα έναν νικηφόρο πολιτικό αγώνα.

Τέλος, αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης, αλλά και για τη μεθόδευση αυτής, σημειώνω ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πράγματα, και πρωτίστως την Αλήθεια, στο μέλλον».