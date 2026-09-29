Ο 71χρονος σήμερα Douglas Stewart Carter, φυλακίστηκε για τη δολοφονία της Eva Olesen στην Γιούτα των ΗΠΑ το 1985.

Ένας άνδρας, ο οποίος πέρασε 41 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθάνατων στις ΗΠΑ μετά την καταδίκη του για τη δολοφονία μιας γυναίκας, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αφού οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα αποτελέσματα νέας ανάλυσης DNA δεν τον συνέδεαν με το έγκλημα.

Ο 71χρονος σήμερα Douglas Stewart Carter, φυλακίστηκε για τη δολοφονία της Eva Olesen στην Γιούτα το 1985.

Καταδικάστηκε σε θάνατο αν και ο ίδιος επέμεινε πάντα στην αθωότητά του, επιμένοντας ότι τον είχαν εξαναγκάσει να υπογράψει την ομολογία του.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο όρισε νέα εκδίκαση της υπόθεσης, επικαλούμενο κακοδιαχείριση από πλευράς των ερευνητών/ Δικαστής όρισε εγγύηση για την αποφυλάκιση του Carter τη Δευτέρα, παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειας του θύματος. Ο Carter αποφυλακίστηκε με εγγύηση και την υποχρέωση να φορά βραχιολάκι.

Η δολοφονία και η σύλληψη

Η Olesen, θεία του τοπικού σερίφη, δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές και στη συνέχεια πυροβολήθηκε πίσω από το κεφάλι μέσα στο σπίτι της στο Πρόβο της Γιούτα, τον Φεβρουάριο του 1985. Ο Carter, με καταγωγή από το Σικάγο, ζούσε με τη μητέρα του στη Γιούτα την εποχή της δολοφονίας. Δικαστικά έγγραφα έδειχναν πως οι υποψίες της αστυνομίας έπεσαν πάνω του όταν αυτός κατηγορήθηκε για ληστεία, την περίοδο που είχε γίνει η δολοφονία.

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Θεωρώντας ο ίδιος ότι ήταν ύποπτος για μία άσχετη υπόθεση, ο Carter διέφυγε στην Γιούτα αλλά τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Στη συνέχεια υπέγραψε ομολογία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Ωστόσο, λίγο αργότερα ανακάλεσε την ομολογία του επιμένοντας ότι εξαναγκάστηκε.

Παρά τον γεγονός ότι δεν υπήρχαν φυσικές αποδείξεις που να τον συνδέουν με τη σκηνή του εγκλήματος, καταδικάστηκε με βάση την ομολογία του αλλά και τη μαρτυρία δύο ατόμων, που κατέθεσαν πως ο ίδιος καυχιόταν για τη δολοφονία. Αλλά οι μάρτυρες αργότερα, το 2011 ανακάλεσαν να δήλωσαν πως τους είχαν πει να πουν ψέματα στον δικαστήριο. Η αστυνομία, κατά τους ίδιους, τους έδωσε δώρα και χρήματα, και τους απείλησε με απέλαση αν δεν κατέθεταν εναντίον του Carter.

Μία δεκαετία και παραπάνω μετά, πέρυσι το Ανώτατο δικαστήριο της Γιούτα διέταξε την επανάληψη της δίκης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Carter, ο οποίος είναι μαύρος, είπαν ότι οι μάρτυρες κατέθεσαν πως είδαν έναν λευκό άνδρα, να φεύγει από τη σκηνή του εγκλήματος και πως ένας από τους ερευνητές είχε αποκρύψει αποδείξεις, που υποδείκνυαν ως δράστη τον σύζυγο του θύματος.

Ισχυρίστηκαν ότι οι κατήγοροι ήταν κοντά στο να ασκήσουν δίωξη εναντίον του αλλά ένας αστυνομικός τους ζήτησε να μην τον κάνουν για να συνεχιστεί η έρευνα. Ο σύζυγος της Olesen, που πέθανε το 2009, είπε στην αστυνομία ότι είχε εντοπίσει ο ίδιος τη σύζυγό του νεκρή στο σπίτι τους.

Τα τραύματα από τις μαχαιριές φέρεται να έγιναν από κουζινομάχαιρο, που εντοπίστηκε κοντά στη νεκρή. Το όπλο, δεν εντοπίστηκε στη σκηνή του εγκλήματος.

Στη συνεχεία, τον περασμένο μήνα, οι κατήγοροι είπαν ότι τα αποτελέσματα ανάλυσης DNA απέκλειαν τον Carter από πιθανό δράστη σε σχέση με το αίμα που εντοπίστηκε στο πόμολο αλλά και το γενετικό υλικό που ανακτήθηκε από την λαβή του μαχαιριού.

Οι αντιδράσεις της οικογένειας

Παρά τα όπως φαίνεται ισχυρά στοιχεία υπέρ του, η οικογένεια του θύματος, εξέφρασε έντονες αντιδράσεις για την απόφαση αποφυλάκισής του. Η Theresa Olesen, νύφη της Eva Olesen, είπε τη Δευτέρα κατά την ακρόαση ότι η οικογένειά της είχε σημαντικές ανησυχίες για την αποφυλάκιση του Carter. Τόνισε ότι θα έπρεπε να παραμείνει στην φυλακή εν αναμονή της νέας εκδίκασης της υπόθεσης.

«Πραγματικά ελπίζαμε σε μια σαφή ταυτοποίηση», δήλωσε αναφορικά με την ανάλυση DNA. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρισκόταν εκεί».

Ωστόσο ο συνήγορος υπεράσπισης του Carter, Neal Hamilton, ζήτησε απαλλαγή του πελάτη του από την υπόθεση.

«Αν η πολιτεία της Γιούτα ήταν σίγουρη, θα τον είχαν εκτελέσει 15, 20 χρόνια πριν ανακαλύψουν την κακοδιαχείριση από πλευράς έρευνας» δήλωσε στο Associated Press.

Με πληροφορίες του BBC/AP