Με τρυφερότητα είχε μιλήσει στο παρελθόν η Μαρινέλλα για τη φίλη της, Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η Μαρινέλλα και η Αλίκη Βουγιουκλάκη φαίνεται πως διατηρούσαν μία ισχυρή φιλία στο πέρασμα του χρόνου, παρά το γεγονός ότι και οι δύο έγιναν γνωστές περίπου την ίδια δεκαετία και αποτέλεσαν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής.

Όπως έγινε γνωστό το εμβληματικό τραγούδι «Σταλιά – σταλιά» - του Γιώργου Ζαμπέτα - που ανέδειξε την Μαρινέλλα, είχε αρχικά προταθεί στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία αρνήθηκε να το ερμηνεύσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, παραχωρώντας το στη Μαρινέλλα.

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», η φιλία των δύο γυναικών ξεκίνησε και διήρκησε μέχρι το τελευταίο «αντίο» στην «εθνική σταρ».

Ο θαυμασμός και ο σεβασμός που είχαν η μία για την άλλη, ήταν τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σχέσης τους, ενώ περνούσαν παρέα και πολλά από τα καλοκαίρια τους, στο Θεολόγο.

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που έχουν καταγραφεί, η Μαρινέλλα είχε περιγράψει ένα χιουμοριστικό περιστατικό από κοινή τους έξοδο.

Όπως είχε περιγράψει, οι δυο τους είχαν δυσκολευτεί να διαβάσουν τον κατάλογο λόγω πρεσβυωπίας. Όταν εκείνη πήγε να βγάλει τα γυαλιά της, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, της είπα να τα βάλει μέσα άμεσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=FQvLQ-HrgRs}

Στο απόσπασμα της εκπομπής, παρουσιάστηκε η σχετική αφήγηση της Μαρινέλλας:

«Είχαμε βγει για φαγητό με την Αλίκη και όταν ήρθαν οι κατάλογοι, δεν βλέπαμε τίποτα. Μικρά τα γράμμτα. Πάω να βγάλω τα γυαλιά και μου λέει: «Μαρινέλλα είσαι τρελή, δεν βλέπεις εμένα που δεν τα βάζω; Βαλ’ τα μέσα, που θα μας δουν με γυαλιά και θα χαρούν». Παίρνει λοιπόν τον κατάλογο, έρχεται το γκαρσόνι και της λέει:

«Κρατάτε ανάποδα τον κατάλογο». Γυρίζει τότε η Αλίκη και του λέει με περιπαικτικό ύφος: «Το έκανα επίτηδες για να δω αν θα το καταλάβεις και θα με διορθώσεις». Έπειτα που έφυγε με κοιτάζει και μου λέει: «Μα καλά, ούτε ότι τον κράταγα ανάποδα δεν είδες;» Κλάψαμε στα γέλια…».