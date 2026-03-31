Μία άγνωστη ιστορία διηγήθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας για την κατοικία της Μαρινέλλας στην Κηφησιά.

Το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου, δόθηκε το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος, συνεργάτες και συνάδελφοί της, μιλούν με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για την εμβληματική ερμηνεύτρια, οι οποία έντυσε με τη χροιά και τη φωνή της, σπουδαία τραγούδια.

Ο Μάκης Δελαπόρτας με τη σειρά του, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου αποκάλυψε και την ιστορία του σπιτιού που διέμενε η Μαρινέλλα.

Όπως αποκάλυψε έμενε στο ίδιο σπίτι για περίπου 45 χρόνια, μαζί με την αδερφή της. Ωστόσο, την συγκεκριμένη κατοικία την είχε αγοράσει από τη Ρένα Βλαχοπούλου, όταν παντρεύτηκε τον Τόλη Βοσκόπουλο.

«Αυτές οι αδερφές ήταν για 45 χρόνια μαζί, νομίζω έμεναν και στο ίδιο σπίτι. Ένα σπίτι που δεν ξέρω αν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος ήταν της Ρένας Βλαχοπούλου…», είπε αρχικά ο Μάκης Δελαπόρτας.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι η ηθοποιός, ήταν ιδιαίτερα προληπτική στη ζωή της, με αποτέλεσμα ένα περιστατικό να την κάνει να πουλήσει το σπίτι μόλις ολοκληρώθηκε:

«Η Ρένα το ξεκίνησε, το έχτισε πριν μπει μέσα, όμως, το πούλησε… Η Ρένα, ότι λεφτά είχε και δεν είχε τα έβαλε για να χτίσει το σπίτι στην Κηφισιά. Έβαλε το οικόπεδο, έχτισε το σπίτι, απέναντι άλλη μια κυρία έχτιζε το άλλο σπίτι. Μου έλεγε η Ρένα έβαζα εγώ τα παράθυρα τα έβαζε κι εκείνη, έβαζε τις πόρτες, το ίδιο κι εκείνη…».

«Κάποια μέρα βλέπει την κυρία απέναντι στα μαύρα ντυμένη να κλαίει και της λέει τι έπαθες χρυσή μου γιατί κλαις, και τις απαντάει πέθανε ο άντρας μου… Πέθανε ο άντρας σου είπε η Ρένα πριν μπείτε στο σπίτι; Το πουλάω στο σπίτι! Πάει στον άντρα της και λέει: «Γιώργο το πουλάμε το σπίτι, δεν θα μείνουμε μέσα». Και κάπως έτσι πήρε ο Βοσκόπουλος με την Μαρινέλλα όταν παντρευτήκανε και μετά έμεινε στην Μαρινέλλα».

