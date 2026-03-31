Ο εικαστικός Γιώργος Σταθόπουλος σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4». Όσα είπε για το Μάνο Χατζιδάκι και το Νίκο Γκάτσο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαρτίου, ο εικαστικός Γιώργος Σταθόπουλος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γιώργος Σταθόπουλος, μοιράστηκε μερικές άγνωστες πτυχές από την γνωριμία του με το Νίκο Γκάτσο και το Μάνο Χατζιδάκι με τους οποίους υπήρξε τόσο συνεργάτης – όσο και φίλος.

Όπως αποκάλυψε, πολλά από τα έργα του κοσμούν τα εξώφυλλα των δύο δημιουργών, ενώ μίλησε και την ιδιαίτερη επικοινωνία που είχε με τον Μάνο Χατζιδάκι σχετικά με τη συνεργασία τους.

«Όταν επέστρεψε από την Αμερική ο Μάνος… είχαμε έρθει πολύ κοντά, μπήκα στην παρέα. Γνώρισα και τον Γκάτσο, με συμπάθησε και μου είχε πει: «Εσύ θα έρχεσαι όποτε θες εδώ και χωρίς να τηλεφωνείς»… ήταν πολύ σημαντικό. Αυτούς τους δύο ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου… ίσως ήταν από άλλο πλανήτη…», είπε αρχικά ο εικαστικός.

Και συνέχισε αναφερόμενους στο Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο: «Ένα πράγμα που τους ενοχλούσε και ήταν πολύ αυστηροί, ήταν η σαχλαμάρα και η βλακεία… Αυτό τους ενοχλούσε και εκεί προσέχανε… Και έτσι έκανα πολλά εξώφυλλα του Χατζιδάκι και του Γκάτσου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τον Μάνο Χατζιδάκι, τόνισε ότι ήταν ένας ιδιαίτερα απλός άνθρωπος που δεν είχε απαιτήσεις: «Ο Χατζιδάκι σου έδινε μία κασέτα να ακούσεις και σου έλεγε «ξέρεις εσύ» και την ευθύνη την είχες εσύ. Και ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Δεν απέρριπτε ποτέ τίποτα, και μάλιστα μία φορά ήθελε να κάνω τον «Χειμωνιάτικο ήλιο»… Μου λέει: «Είναι ένας κίτρινος ήλιος», και έκανα εγώ το πιο ασήμαντο εξώφυλλο που έχω κάνει… Εγώ περίμενα να μου πει ότι ήταν σαχλαμάρα… Όλα ήταν ελευθερία. Σε ορισμένα έδειχνε και έναν ενθουσιασμό».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης αναφέρθηκε στον Οδυσσέα Ελύτη: «Ο Ελύτης είχε πρόγραμμα, ερχόταν κάθε Τρίτη. Από όταν πήρε το Νόμπελ δεν ξανά ήρθε… Δεν ξέρω γιατί. Δεν το συζητούσε ποτέ η παρέα…».