Συγκινητική ήταν η έναρξη της εκπομπής «Στούντιο 4». Τα λόγια θαυμασμού της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου για τη Μαρινέλλα.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, επέλεξαν σήμερα να υποδεχτούν τους τηλεθεατές του «Στούντιο 4» με έναν ιδιαίτερο τρόπο μιλώντας με λόγια αγάπης και θαυμασμού για τη Μαρινέλλα.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, προβλήθηκαν μερικά από τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα της ζωής της σπουδαίας ερμηνεύτριας, ενώ σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά από την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας, οι δύο παρουσιαστές επανέφεραν την προσωπικότητά της στο προσκήνιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην τέχνη και την ελληνική μουσική σκηνή.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το τελευταίο ζωντανό χειροκρότημα, σε μία γυναίκα που πέρα από τη συγκίνηση και την οδύνη, αυτό που έχει δίπλα η λέξη: Μαρινέλα, είναι: εκτίμηση, σεβασμός. Σεβασμός στον τρόπου που έζησε, όχι μόνο στον τρόπο που τραγούδησε. Δεν είναι μόνο η φωνή στη Μαρινέλλα, είναι η προσωπικότητα και αυτή μάνα που λένε όλοι ότι έφυγε…. Πέρα από τα τραγούδια, νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σπουδαία που αφήνει…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhgz865jges9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, με τη σειρά του μιλώντας για τη Μαρινέλλα, πρόσθεσε: «Η τελευταία φορά που την είδαμε… Αποχαιρέτησε. Η παρακαταθήκη είναι παρακαταθήκη. Όταν φτάνεις σε μία ηλικία και ακόμη είσαι ενεργός, δραστήριος, έχεις κόσμο, γεμίζεις στάδια… Δεν είναι μόνο μία καριέρα, είναι και το επίτευγμα μιας προσωπικότητας… Η φωνή, είναι φωνή».

«Η Μαρινέλλα με τον τρόπο ζωής της, κάπως δίδαξε. Λέγαμε και εχθές ότι είναι σύμβολο ενδυνάμωσης για τις γυναίκες. Σηκώθηκε και μαζί της σήκωσε όλες τις γυναίκες του κόσμου…», πρόσθεσε μεταξύ άλλων η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.