Μαρινέλλα: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών - «Αναπαύσου γλυκιά μου αρχόντισσα» (βίντεο)

Η Ελλάδα αποχαιρετάει τη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Λίγο πριν τις 08.00 το πρωί, η σορός της Μαρινέλλας έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών για λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναός Αγίου Ελευθερίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να την αποχαιρετήσει από τις έως τις 13:00.

Από τις πρώτες ώρες της ημέρας καταφθάνουν συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές για να την αποχαιρετήσουν.

Η μονοχακόρη της, Τζωρτζίνα, έφτασε από νωρίς στο σημείο ντυμένη στα μαύρα, φορώντας μαύρα γυαλιά, και συνοδευόμενη από τα παιδιά της και στενούς συγγενείς.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 ενώ η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο ΦΛΟΓΑ, που στηρίζει παιδιά τα οποία δίνουν τη δική τους μάχη με σοβαρές ασθένειες.

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.

Στην νεκρώσιμη ακολουθία θα μιλήσουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου, οι οποίοι επιλέχθηκαν λόγω της ιστορίας και της στενής σχέσης που είχαν με την ανεπανάληπτη τραγουδίστρια.

Η δοκιμασία της υγείας της Μαρινέλλας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν επί σκηνής στο Ηρώδειο.

Για περισσότερα από 65 χρόνια υπήρξε μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στη μουσική σκηνή, ερμηνεύοντας πλήθος τραγουδιών κορυφαίων δημιουργών και κερδίζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό του κοινού σε κάθε της εμφάνιση, είτε σε νυχτερινά κέντρα είτε σε θέατρα και συναυλιακούς χώρους.

«Έσπασε» ο Τ. Ζαχαράτος όταν αντίκρυσε το φέρετρο της Μαρινέλλας

Στη Μητρόπολη Αθηνών έφθασε και ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος όταν μπήκε στον ναό και αντίκρυσε το φέρετρο της Μαρινέλλας, ξέσπασε σε δάκρυα.

Η Μαρινέλλα και ο Τάκης Ζαχαράτος έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, δημιουργώντας μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες μουσικές παραστάσεις στην Ελλάδα.

LIVE