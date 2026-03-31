Μαρινέλλα: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών - «Αναπαύσου γλυκιά μου αρχόντισσα» (βίντεο)

Λίγο πριν τις 08.00 το πρωί, η σορός της Μαρινέλλας έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών για λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναός Αγίου Ελευθερίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να την αποχαιρετήσει από τις έως τις 13:00.
Από τις πρώτες ώρες της ημέρας καταφθάνουν συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές για να την αποχαιρετήσουν.
Η μονοχακόρη της, Τζωρτζίνα, έφτασε από νωρίς στο σημείο ντυμένη στα μαύρα, φορώντας μαύρα γυαλιά, και συνοδευόμενη από τα παιδιά της και στενούς συγγενείς.
Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 ενώ η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο ΦΛΟΓΑ, που στηρίζει παιδιά τα οποία δίνουν τη δική τους μάχη με σοβαρές ασθένειες.
Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.
Στην νεκρώσιμη ακολουθία θα μιλήσουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου, οι οποίοι επιλέχθηκαν λόγω της ιστορίας και της στενής σχέσης που είχαν με την ανεπανάληπτη τραγουδίστρια.
Η δοκιμασία της υγείας της Μαρινέλλας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν επί σκηνής στο Ηρώδειο.
Για περισσότερα από 65 χρόνια υπήρξε μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στη μουσική σκηνή, ερμηνεύοντας πλήθος τραγουδιών κορυφαίων δημιουργών και κερδίζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό του κοινού σε κάθε της εμφάνιση, είτε σε νυχτερινά κέντρα είτε σε θέατρα και συναυλιακούς χώρους.
«Έσπασε» ο Τ. Ζαχαράτος όταν αντίκρυσε το φέρετρο της Μαρινέλλας
Στη Μητρόπολη Αθηνών έφθασε και ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος όταν μπήκε στον ναό και αντίκρυσε το φέρετρο της Μαρινέλλας, ξέσπασε σε δάκρυα.
Η Μαρινέλλα και ο Τάκης Ζαχαράτος έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, δημιουργώντας μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες μουσικές παραστάσεις στην Ελλάδα.
Η Άντζελα Δημητρίου κατέφθασε στην Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο12:13:40
Στη Μητρόπολη Αθηνών και ο Αντώνης Ρέμος12:07:28
Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έφθασε και ο Αντώνης Ρέμος με τη σύζυγό του Υβόννη Μπόσνιακ. Ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα κοντά στην ερμηνεύτρια, ενώ ήταν και ο πρώτος που βρέθηκε στο πλευρό της Μαρινέλλας, την ημέρα που κατέρρευσε στο Ηρώδειο.
Ευ. Δομάζου: «Η Μαρινέλλα μάς είχε σταθεί όταν η μητέρα μου ήταν άρρωστη»11:50:38
Η κόρη της αείμνηστης Βίκυς Μοσχολιού και του Μίμη Δομάζου, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που είχε η μητέρα της με την Μαρινέλλα:
«Ερχόταν σε καθημερινή βάση στο νοσοκομείο, όταν η μητέρα μου ήταν άρρωστη. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που έφυγε αυτός ο μεγάλος θρύλος. Η μητέρα μου και η Μαρινέλλα ήταν τα δύο μεγαθήρια. Εγώ τις είχα και τις δύο νούμερο ένα, γιατί κάθε μία είχε τη δική της πορεία».
Βάσω Καζαντζίδη: «Τη Μαρινέλλα θα την αγαπώ για πάντα»11:37:49
Η τελευταία σύντροφος του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Μαρινέλλα, την οποία όπως είπε την είχε σαν αδερφή της: «Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα. Σαν αδερφή μου ήταν δίπλα μου. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο να έχει και καλή αντάμωση με τον Στέλιο».
Γιώργος Μαργαρίτης: «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ»11:32:43
Μία λιτή δήλωση έκανε στους δημοσιογράφους ο Γιώργος Μαργαρίτης, φθάνοντας στη Μητρόπολη Αθηνών.
Τάνια Τσανακλίδου για Μαρινέλλα: «Η Μαρινέλλα δεν τσιγκουνευόταν ποτέ τον καλό λόγο»11:28:06
Με έκδηλη την συγκίνηση στο πρόσωπό της έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η Τάνια Τσανακλίδου προκειμένου να αποχαιρετήσει τη Μαρινέλλα. «Ήταν μια θαυμάσια γυναίκα. Παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Η Μαρινέλλα δεν τσιγκουνευόταν ποτέ τον καλό λόγο. Αναπαύσου γλυκιά μου αρχόντισσα, θα σε θυμόμαστε για πάντα».
