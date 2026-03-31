Η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, έδωσε το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου για το τελευταίο «αντίο» στη Μαρινέλλα.

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία της εμβληματικής ερμηνεύτριας, Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή του απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, πλήθος πολιτών, αλλά και πρόσωπα του καλλιτεχνικού κόσμου προκειμένου να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά την «Μεγάλη Κυρία» του ελληνικού τραγουδιού.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ήταν και η Βάσω Καζαντζίδη, η σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη, με τον οποίο η Μαρινέλλα υπήρξε παντρεμένη για δύο χρόνια.

Τους δύο καλλιτέχνες τους ένωνε ένας πολυετής δεσμός, η συνεργασία τους, και αργότερα μία βαθιά φιλία.

Η Βάσω Καζαντζίδη, ήταν η τελευταία σύζυγος του αείμνηστου τραγουδιστή, ενώ οι δύο γυναίκες στήριζαν η μία την άλλη στην πάροδο του χρόνου.

Όπως έγινε γνωστό, η Βάσω Καζαντζίδη και η Μαρινέλλα διατηρούσαν ιδιαίτερα καλές σχέσεις, στηρίζοντας η μία την άλλη όλα αυτά τα χρόνια.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», η Βάσω Καζαντζίδη εμφανώς συγκινημένη αναφέρθηκε στην απώλεια της ερμηνεύτριας, αποκαλώντας την «αδερφή» της:

«Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, ήταν αδερφή, ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε στις δύσκολες στιγμές δίπλα μου. Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα. Ήταν αδελφή μου, σαν αδελφή μου ήταν δίπλα μου. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο να έχει και καλή αντάμωση με τον Στέλιο».

Σε δεύτερο χρόνο η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών σταθμών περιγράφοντας τόσο τα έντονα συναισθήματά της, όσο και τη Μαρινέλλα ως προσωπικότητα.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο Open News, αναφέρει:

«Θλίψη και πόνος. Τι να πω για τη Μαρινέλλα; Τι να θυμηθώ… Ήταν ένας άνθρωπος υπέροχος, καλλιτέχνιδα, μοναδική. Όχι μόνο ο καλλιτεχνικός κόσμος θρηνεί σήμερα… Όλοι μας. Για μένα η Μαρινέλλα θα μείνει για πάντα στη ζωή μου, όπως και ο Στέλιος. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να δίνει και ποτέ να μην παίρνει πίσω κάτι. Στάθηκε δίπλα μου σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Καλό παράδεισο. Η Μαρινέλλα, ήταν ένας άνθρωπος πολύ μπροστά. Τα είχε ξεπερασμένα όλα. Θα μου λείψει η συμπαράστασή της και η αγάπη της».

