Συγκλονιστικοί ήταν οι επικήδειοι της Χαρούλας Αλεξίου και του Γιώργου Νταλάρα στην εξόδιο ακολουθία της μεγάλης ερμηνεύτριας, της Μαρινέλλας.

Η Χαρούλα Αλεξίου εκφώνησε τον πρώτο επικήδειο λόγο για την Μαρινέλλα. Ιδιαίτερα φορτισμένη και με τρεμάμενη φωνή η ερμηνεύτρια απευθύνθηκε απευθείας στη μεγάλη απούσα, αποκαλώντας την «Καπετάνισσα» και «Κυρά», αποτυπώνοντας το μέγεθος της προσωπικότητάς της.

Η Χαρούλα Αλεξίου στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση λατρείας που είχε αναπτύξει η Μαρινέλλα με το κοινό της, μια σχέση που παρέμεινε ζωντανή μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Και δεν μας ξανατραγούδησες κι ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου. Ο κόσμος που σε λάτρεψε όμως, δεν σε άφησε να φύγεις. Δεν σου επέτρεψε να τον αφήσεις. Περίμενε να επιστρέψεις, γιατί έτσι τον είχες μάθει: να παίζεις μαζί του με τα “πήγαινε-έλα” σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον επικήδειο λόγο της, η Αλεξίου υπενθύμισε ότι η Μαρινέλλα δεν υπήρξε μόνο μια φωνή για τους τραγουδιστές, αλλά ένα σημείο αναφοράς για κάθε κλάδο που συνθέτει το καλλιτεχνικό οικοδόμημα της χώρας, από τους τεχνικούς μέχρι τους δημιουργούς.

Περιγράφοντας τη μαζική παρουσία στη Μητρόπολη, σημείωσε:

«Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ να σε τιμήσουν. Και όχι μόνο οι συνάδελφοί σου οι τραγουδιστές, αλλά οι συνάδελφοί σου οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες σου, οι συγγραφείς, οι μουσικοί σου, οι ηχολήπτες, οι φωτιστές, οι χορευτές, οι παραγωγοί, οι μοδίστρες, οι μακιγιέρ, οι κομμωτές, οι μετρ, οι δημοσιογράφοι και όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας».

Η εμβέλεια της Μαρινέλλας ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, αγγίζοντας κάθε γωνιά της γης όπου υπάρχει Ελληνισμός. Η Χαρούλα Αλεξίου υπογράμμισε αυτή την οικουμενικότητα, τονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται όσοι τη γνώρισαν ή τη θαύμασαν από μακριά.

«Μιλά για σένα όλος ο Ελληνισμός που κατοικεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη και που τον κατέκτησες κι αυτόν. Μιλάμε όλοι αληθινά, λατρευτικά. Σε λένε εμβληματική τραγουδίστρια, πολλοί σε λένε “μάνα”, σε λένε φίλη, σε λένε εξαιρετική συνάδελφο, σε λένε γενναιόδωρη δασκάλα, αιώνια φωνή, γυναίκα με τσαγανό. Μιλάνε για το χιούμορ σου, το νοιάξιμό σου για τους αδύναμους και την ευγνωμοσύνη που νιώθουν όσοι σε γνώρισαν και οι νεότεροι για όσα τους δίδαξες».

Ο επίλογος της Αλεξίου στη Μητρόπολη Αθηνών ήρθε να σφραγίσει με τον πιο ανθρώπινο τρόπο το «ύστατο χαίρε» σε μια γυναίκα που, όπως ειπώθηκε, υπήρξε σύμβολο δύναμης, προσφοράς και απαράμιλλου ταλέντου για γενιές ολόκληρες.

Γιώργος Νταλάρας

Συγκινημένος ήταν και ο Γιώργος Νταλάρας στην εκφώνηση του δεύτερου επικήδειου λόγου. «Μαρινέλλα μου είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω μου το ζήτησες όμως κα δεν μπορώ να το αρνηθώ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Που δεν ξέρει τα τραγούδια σου; Την πορεία σου;, άνοιξες πόρτες, έριξες κάστρα, ήσουν ανατρεπτική και επίμονη μέχρι τέλους. Ήσουν πρότυπο για τις νέες γενιές. Θέλω ακόμα σου θυμίσω ότι κατάφερες κάτι απίστευτό: οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες».

«Εσύ δεν πέθανες προχθές, έφυγες, πέταξες πάνω από το Ηρώδειο σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη»

«Για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, που με πήρε από παιδί από το χέρι. Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου και αν πας».

Ποιοι ήταν εκεί

Το λαϊκό προσκύνημα διήρκεσε μέχρι τις 13:00, ενώ στις 14:00 ξεκίνησε η νεκρώσιμη ακολουθία.

Το «παρών» στο τελευταίο αντίο έδωσαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και μεταξύ άλλων οι Γιώργος Κατσαρός, Μανώλης Μητσιάς, Άντζελα Δημητρίου, Νατάσα Θεοδωρίδου, Τάνια Τσανακλίδου, Τάκης Ζαχαράτος, Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας. Η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω Κατσαβού και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες και απλός κόσμος.

