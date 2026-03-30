Την Τρίτη 31 Μαρτίου, θα ειπωθεί το τελευταίο «αντίο» στην σπουδαία Μαρινέλλα.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαρτίου, μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ΄χουμε», περιγράφοντας τα έντονα συναισθήματά της για την απώλεια της Μαρινέλλας.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 28 Μαρτίου, η «Μεγάλη κυρία» του Ελληνικού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα στην μουσική – και όχι μόνο – σκηνή της Ελλάδας.

Η Μαρινέλλα, έδινε τη δική της χροιά στους στίχους, ενώ συνεργάτες, φίλοι και γνωστοί της, αναφέρονται σε εκείνη ως μία «τρυφερή, δοτική γυναίκα, γεμάτη με συναισθήματα».

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θέλησαν να μιλήσουν για τη Μαρινέλλα, είναι και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με τις δύο γυναίκες να τις ενώνει και μία μεγάλη φιλία:

«Ήτανε πολύ καλή φίλη και υπήρχε πολύ όμορφη σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Την παρακολουθούσα σε όλες της τις παραστάσεις, ερχόταν κι εκείνη σε μένα. Πάντα με αγάπη, με όμορφες κουβέντες. Για μένα η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μία τραγουδίστρια, ήταν συναίσθημα, ήταν ιστορία, ήταν ένα κομμάτι μεγάλο της ζωής μας. Και η απουσία της κάνει κρότο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν μία ευαίσθητη ύπαρξη, που θα ζει στις καρδιές μας για πάντα».

Υπενθυμίζεται, ότι η Μαρινέλλα, το Σεπτέμβριο του 2024, έδωσε το «παρών» στο Ηρώδειο, όπου υπέστη επί σκηνής εγκεφαλικό επεισόδιο. Μιλώντας για εκείνη τη νύχτα, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ανέφερε:

«Πιθανόν να το ήθελε και η ίδια. Για μένα η Μαρινέλλα ήταν μία φωνή που ούτως ή άλλως θα μείνει για πάντα, θα μεγαλώσει γενιές και γενιές. Έμπαινε σαν ένα ελαφρύ αεράκι απ’ τα ανοιχτά παράθυρα και δρόσιζε την ψυχή μας. Ένωνε τις παρέες. Έκρυβε μέσα της όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά σας το λέω, έχω πολύ μεγάλη θλίψη για όλο αυτό που έχει συμβεί. Κάποιοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν πραγματικά. Μένουν εδώ. Στα αυτιά μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας και μας χτυπούν αναμνήσεις».

Σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική της υπόσταση και τις ερμηνείες της, ανέφερε: «Το πιο τρομερό πράγμα όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης που έχεις αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι φεύγοντας παίρνει και ένα κομμάτι από τις αναμνήσεις σου. Γιατί αυτή η γυναίκα, με τα τραγούδια της, με την παρουσία της, με τη φωνή της, με το χαμόγελό της, με την αύρα που σκόρπιζε όταν έμπαινε κάπου, συνδύαζε ωραίες στιγμές, ευαίσθητες στιγμές, στιγμές ερωτικές με τους ανθρώπους. Και μοιραία, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, αυτά κατεβαίνουν στο μυαλό και το χτυπούν δεξιά κι αριστερά. Αυτές οι αναμνήσεις είναι πολύ βάσανο πολλές φορές».

Κλείνοντας, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, σημείωσε: «Η Μαρινέλλα ήταν μία γυναίκα που με την προσωπικότητά της σημάδεψε και τη γενιά μου. Με το ταλέντο της που έβγαινε σαν ένας ήλιος και έσκαγε πάνω στη σκηνή. Με το μπρίο της… Ήταν μία γυναίκα με τσαγανό, με τρομερό χιούμορ».

«Χαμογελάω, γιατί μου έρχονται πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Είχε έναν ενθουσιασμό μικρού παιδιού και μία γενναιοδωρία μεγάλης κυρίας. Άφησε πίσω κάτι πολύ περισσότερο από τη μουσική. Θα μας λείψει».