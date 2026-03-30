Αύριο, στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο «αντίο» στην σπουδαία Μαρινέλλα.

Στον απόηχο της Μαρινέλλας βρίσκεται από το Σάββατο η χώρα, καθώς η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών.

Με μία φαρέτρα γεμάτη από μουσικά και καλλιτεχνικά έργα, άφησε το αποτύπωμά της στην μουσική σκηνή της Ελλάδας, δίνοντας τη δική της χροιά σε στίχους που ερμήνευε τόσο δισκογραφικά – όσο και επί σκηνής.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος, από το απόγευμα του Σαββάτου, έσπευσε να πει το τελευταίο «αντίο» στην «Μεγάλη Κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, ενώ ανάμεσά τους, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, μίλησε στο «Στούντιο 4» για τη συνεργασία τους και την προσωπικότητά της.

Ο συνθέτης – μουσικός, βρέθηκε στο πλευρό της Μαρινέλλας και του Στέλιου Καζαντζίδη, όταν ο ίδιος ήταν ακόμη 16 ετών, καθώς χρειάστηκε να συνοδεύσει τις φωνές τους παίζοντας πιάνο:

«Δεν ξεχνιέται η πρώτη μας συνεργασία. Ήμουν έφηβος τότε, 16 χρονών. Και χρειάστηκε πιανίστα τότε η Μαρινέλλα με τον Καζαντζίδη γιατί είχε αρρωστήσει. Εγώ για να ενισχύσω τον πατέρα μου έκανα κάποια μεροκάματα. Με έψαξαν, με βρήκαν και αντικατέστησα τον πιανίστα της. δεν είχα αγωνία τότε, ήμουν μέσα στο μουσικό χώρο τότε… Έμεινα μαζί τους περίπου μία εβδομάδα. Θυμάμαι πόσο εγκάρδια ήταν μαζί μου η Μαρινέλλα. Με είχε σαν τον μικρό της αδερφό. «Γιωργάκη και Γιωργάκη» με έλεγε, ήταν πολύ τρυφερή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας για την προσωπικότητά της και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, ο Γιώργος Χατζηνάσιος ανέφερε: Είχε πολλά συν η Μαρινέλλα. Ήταν εργατική, συνεπής, ευγενής, ήταν εγκάρδια με τους μουσικούς που έπαιζαν για εκείνη, με τους άλλους τραγουδιστές. Έκανε φιλανθρωπίες. Είχε φοβερό χιούμορ. Πολλά πράγματα μπορείς να πεις για τη Μαρινέλλα».

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η εμβληματική ερμηνεύτρια, ήταν εκείνη που ερμήνευσε για πρώτη φορά, το πρώτο τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου:

«Μεγάλη ιστορία υπάρχει, εγώ έπρεπε να γίνω συνθέτης και μου λέει ο Σπύρος Ράλλης, γιατί να μην γράφω εγώ τα κομμάτια. Μου λέει θα σου δώσω εγώ τους στίχους. Και έκατσα και έγραψα ένα διαφορετικό κομμάτι. Έγραψα το «Κρίμα το μπόι σου»… Δύσκολο πράγμα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Την είδα μετά από 20 χρόνια από τότε και ξαφνικά γίναμε ταίρι. Δεν συναντηθήκαμε ποτέ οι δύο μας».

Και συνέχισε: «Μια φορά που χρειάστηκε να είναι δίπλα μου δεν μπορούσε γιατί είχε μία υποχρέωση, όντως. Όταν έκανα στο Ηρώδειο. Είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και μετά από καιρό την είδα και μου είπε: «Γιωργάκη μου, μπράβο, το γέμισες το Ηρώδειο», και της είχα πει: «Ναι, το γέμισα και ευτυχώς που δεν ήρθες εσύ γιατί θα λέγανε ότι το γέμισε η Μαρινέλλα» και γελάσαμε πάρα πολύ. Τι να πει κανείς για τη Μαρινέλλα. Πραγματικά, είναι μία περίπτωση μοναδική».

Σε ό,τι αφορά τη Μαρινέλλα επί σκηνής ανέφερε: «Η Μαρινέλλα είχε κάτι αξεπέραστο. Τα χέρια, τη σκηνική παρουσία. Και ανατρέχει το μυαλό μου να δω ποιος άλλος στην Ευρώπη μπορεί να συναγωνιστεί τη Μαρινέλλα στην κίνηση. Με τα χέρια της, σαν μαέστρος, δείχνει τη φωνή της. ένα πρωτότυπο, παγκόσμιο πράγμα. Είναι μοναδική και θέλω να πω ότι δεν πέθανε το Σάββατο. Πέθανε 25 Σεπτεμβρίου πάνω στη σκηνή… Και έλεγε ο Μίμη Πλέσσας, «Α, ρε Κίτσα, ξέρεις να κάνεις grand finale.. Μόνο εσύ ξέρεις να κάνεις finale». Αυτό είναι φοβερό για τη Μαρινέλλα».

