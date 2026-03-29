Συγκινητικές στιγμές στο νυχτερινό κέντρο NOX.

Η Μαρινέλλα έφυγε χθες από τη ζωή, μετά από 1,5 χρόνο γενναίας μάχης με τις συνέπειες του εγκεφαλικού που την είχε χτυπήσει απροσδόκητα στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024. Η σιωπή που αφήνει πίσω της είναι βαρύ φορτίο για όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν από κοντά.

Συνάδελφοι και φίλοι, συγκλονισμένοι, αποχαιρετούν τη μεγάλη ερμηνεύτρια, θυμούνται τη φιλία της, τη ζεστασιά της και την αξεπέραστη φωνή της που άνοιξε δρόμους και χάραξε μονοπάτια στη μουσική. Κάθε συνεργασία μαζί της ήταν κάτι περισσότερο από επαγγελματική, ήταν εμπειρία ζωής.

Ο Αντώνης Ρέμος, στενός φίλος και συνεργάτης επί χρόνια, βίωσε χθες βαθιά θλίψη με έναν τρόπο που μόνο η αληθινή φιλία μπορεί να εξηγήσει. Μετά το συγκινητικό αντίο που μοιράστηκε στα social media, ανέβηκε στη σκηνή του ΝΟΧ για να τιμήσει τη μνήμη της Μαρινέλλας, μια τελευταία υπόκλιση στη ζωή και την τέχνη της.

«Σήμερα είναι από τις δύσκολες βραδιές μας καθώς απόψε αποχαιρετάμε σαν Ελλάδα τη Μαρινέλλα μας. Γιατί η Μαρινέλλα δεν ανήκει σε κανέναν, η Μαρινέλλα μας είναι η Ελλάδα μας, ανήκει σε όλους μας. Οπότε σήμερα τής λέμε αντίο και εμείς που προσωπικά ήμασταν κοντά της και πιο κοντινοί άνθρωποί της έχουμε σήμερα μέσα μας ένα πλάκωμα, ένα βάρος στην ψυχή μας», είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος, με τον Χρήστο Μάστορα να συμπληρώνει επί σκηνής: «Είχε πει όμως Αντώνη η Μαρινέλλα 'να μη χαθείς ποτέ ποτέ απ’ τη ζωή μου και έτσι ποτέ αυτή δεν θα χαθεί ποτέ ποτέ από τη δική μας» και τον Αντώμη Ρέμο να συνεχίζει: «Αυτό είναι το σίγουρο. Θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια της και της στέλνουμε ένα μεγάλο μεγάλο ''ευχαριστώ'' εκεί πάνω που πάει η ψυχή της και έχουμε καθήκον εμείς να συνεχίσουμε να τραγουδάμε τα τραγούδια τόσο μεγάλων καλλιτεχνών για να τους μάθουν και οι νεότερες γενιές… Μαρινέλλα σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ για όλα όσα μου έχεις δώσει».

