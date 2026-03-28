Κυρίες και κύριοι, η μία και μοναδική Μαρινέλλα.

Της αξίζουν πολλές υποκλίσεις. Για τη φωνή, το σθένος της, την ίδια της την ύπαρξη. Ό,τι μουσική και αν ακούς, δεν μπορείς παρά να παραδεχτείς το μεγαλείο μιας μοναδικής, εμβληματικής, αστείρευτης φωνής της Μαρινέλλας. Ίσως η ελληνική γλώσσα να μην έχει λέξεις να την περιγράψουν. Μόνο ήχους, μελωδίες.

Με τον θάνατό της η Μαρινέλλα άφησε ολόκληρη τη χώρα πιο σιωπηλή, σίγουρα πιο φτωχή. Η τελευταία της εμφάνιση στο Ηρώδειο έγινε βορά, δεν της άξιζε. Ευτυχώς γρήγορα, η περιέργεια έγινε νοιάξιμο. Βαθύ ενδιαφέρον για την υγεία της.

Η Μαρινέλλα υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις, μοναδικές ίσως, που η παρακαταθήκη της θα μείνει ανεξίτηλη στον χρόνο, αλώβητη. Η Μαρινέλλα πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου. Τη ανακοίνωση του θανάτου της έκανε με μία λιτή δήλωση η οικογένειά της. Αμέσως τα social media πλημμύρισαν θλίψη. Ειλικρινή θλίψη. Ένα σπάνιο γεγονός, που εξηγείται από τον μοναδικό της χαρακτήρα, από το πλατύ χαμόγελό της.

Ήταν γεννημένη για να είναι αστέρι, ντίβα, αγέρωχη. Οι κινήσεις της, το ύφος της, οι ερμηνείες της. Όλα ήταν φωτισμένα. Όπως και εκείνη έλουζε με φως στην κάθε της εμφάνιση. Η φωνή της καθόρισε όσο καμιά άλλη το εύρος του ελληνικού τραγουδιού. Μυθιστορηματική και εξόχως μουσική ήταν και η προσωπική της ζωή, η οποία καθορίστηκε από δύο μεγάλους έρωτες, με τον Στέλιο Καζαντζίδηκαι τον Τόλη Βοσκόπουλο. Και με τους δύο εμφανίστηκε επί σειρά ετών σε νυχτερινά κέντρα και συναυλίες αλλά και σε πολλές ταινίες, με πιο διάσημες τις «Χαρτορίχτρα», «Γοργόνες και μάγκες» και «Η Παριζιάνα».

Ο πολιτικός κόσμος και ο καλλιτεχνικός την αποχαιρέτισαν και πλήθος κόσμου έσπευσε να αναρτήσει ένα τραγούδι της, μια φωτογραφία της. Η θλίψη εξάλλου για την απώλειά της είναι οικουμενική. Αν κανείς προσπαθήσει να επιλέξει το αγαπημένο του τραγούδι, σίγουρα θα δυσκολευτεί. Έχει πει τόσα πολλά, τόσα αγαπημένα.

Όλα ξεκίνησαν τυχαία

Η Μαρινέλλα ήταν το τέταρτο και μικρότερο παιδί της οικογένειας, μιας φτωχής οικογένειας που τα περισσότερα από τα μέλη της τραγουδούσαν καλά. Από τεσσάρων έως πέντε χρονών, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή Παιδική ώρα στην οποία έτυχε να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Schubert.

Στα 12 της χρόνια διαφήμιζε τα καταστήματα Melka της Θεσσαλονίκης και στα 17 της ακολούθησε ως ηθοποιός το θίασο της Μαίρης Λωράνς. Δίπλα της τότε ήταν οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη και Γιάννης Τζαννετάκος.

Η πρώτη εμφάνιση στη σκηνή έγινε όταν κάποιο βράδυ η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε. Η Μαρινέλλα ήξερε απ' έξω όλα τα τραγούδια και την αντικατέστησε και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» και το «Μαλαγκένια», γερμανικό τραγούδι της Κατοχής και έγινε η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Το 1956, η Μαρινέλλα μπήκε στο Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια στο κέντρο Πανόραμα της Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης, πίσω από το γήπεδο του Άρη, όπου ο τραγουδοποιός Τόλης Χάρμας, τη βάφτισε καλλιτεχνικά «Μαρινέλλα». Ένα χρόνο αργότερα, γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδηλ έγινε το σεκόντο του.

Η Μαρινέλλα ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που φόρεσε παντελόνι πάνω στο πάλκο. Όπως η ίδια είχε πει, αποφάσισε να φορέσει παντελόνι καθώς με τα φορέματα, τα πόδια της μάτωναν από τα πιάτα που έσπαγαν οι θαμώνες πάνω στη σκηνή. Ήταν η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που σηκώθηκε από την καρέκλα και τραγούδησε όρθια πάνω στο πάλκο. Ο αστικός μύθος έλεγε ότι αυτός ήταν ο λόγος που χώρισε από τον Καζαντζίδη. Η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που έκοψε τα μαλλιά της κοντά γιατί ίδρωνε και αυτό την ενοχλούσε. Η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision. Ήταν μοναδική σε μία εποχή που δεν επιτρεπόταν να είναι μοναδική. Ήταν πρωτοπόρος σε μία εποχή που δεν ήταν σύνηθες, να είναι κάποια πρωτοπόρος.

Ο κατάλογος με τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η σπουδαία Μαρινέλλα είναι τεράστιος και μία απόπειρα να ξεχωρίσει κάποιος μερικά, ίσως αφελής. Ωστόσο θα κάνουμε μία προσπάθεια να παραθέσουμε, όχι τα πιο γνωστά αλλά ίσως αυτά που ήταν σταθμό στην καριέρα και την πορεία της.

«Σταλιά – σταλιά»

Ήταν το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Μαρινέλλας, μετά τον χωρισμό της από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Κυκλοφόρησε το 1969 και περιέχει εμβληματικά κομμάτια, όπως το «Άνοιξε πέτρα», «Σταλιά – σταλιά», «Ποιος είν’ αυτός», «Άμα δείτε το φεγγάρι» και πολλά άλλα.

«Ρεσιτάλ»

Ο δίσκος σταθμός στην καριέρα της Μαρινέλλας, που εγκαταλείπει τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα και επιλέγει τις μπουάτ. Εκεί θα ξεκινήσει μία μοναδική συνεργασία με τον υπέροχο Κώστα Χατζή. «Κι ύστερα», «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», «Η αγάπη όλα τα υπομένει», «Τρελός ή παλικάρι» και οι επιτυχίες συνεχίζονται.

«Τα λόγια είναι περιττά» (Εγώ κι εσύ)

Ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια είναι συνυφασμένο με τον έρωτά της για τον Τόλη Βοσκόπουλο. Γράφτηκε το 1974, σε σύνθεση του τραγουδιστή και στίχους του Μίμη Θειόπουλου.

«Σήμερα»

«Να παίζει το τρανζίστορ», «Σήμερα» (με ντίσκο ύφος) σημείωσαν τεράστια επιτυχία, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τραγούδια όπως τα «Στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου», «Έγινε’ ο κόσμος καφενές», «Δεν είναι που φεύγεις».

«Μαρινέλλα»

Το 1981 κυκλοφορεί δίσκο με το όνομά της παρά τα χρόνια καριέρας που είχε ήδη. «Αργεί να ξημερώσει», Καρδούλα μου δε σε μαλώνω», «Εγώ θα πάρω καπετάνιο», το διαχρονικό «Για ‘σένανε μπορώ» και το μοναδικό «Αγέρας ήσουν».

«Τολμώ»

Η Μαρινέλλα αγαπούσε τις προκλήσεις και δεν φοβήθηκε ποτέ. Το «Τολμώ» είναι ακριβώς αυτό που ήταν η ζωή και η πορεία της.

