Ποιος τραγουδιστής έγινε ο καλλιτεχνικός της νονός.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η σπουδαία Μαρινέλλα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη όλους τους Έλληνες.



Η Κυριακή Παπαδοπούλου όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, έγινε η Μαρινέλλα που λάτρεψε όλος ο κόσμος, πριν ακόμα ξεκινήσει το σπουδαίο καλλιτεχνικό της ταξίδι.

Ήταν καλοκαίρι του 1956 και η νεαρή Κυριακή τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο Πανόραμα της Νέας Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη με τον Τόλη και η Λίτσα Χάρμα.

Ο Τόλης Χάρμας, είχε ένα τραγούδι με τίτλο «Μαρινέλλα».

«Μαρινέλλα/ Μαρινέλλα/ είσαι μούρλια, είσαι τρέλα». Ο Χάρμας ήταν λοιπόν εκείνος που είχε την ιδέα να τη «βαφτίσει» Μαρινέλλα και να γίνει κάπως έτσι ο καλλιτεχνικός της νονός.

Ακούστε το τραγούδι που έδωσε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού μας τραγουδιού:

