Το εληνικό τραγούδι και ο ελληνικός πολιτισμός έγινε φτωχότερος μετά την είδηση ότι πέθανε η σπουδαία Μαρινέλλα.

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η σπουδαία Μαρινέλλα.

Η Μαρινέλλα, Κυριακή Παπαδοπούλου όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, υπήρξε η φωνή που σημάδεψε τη σύγχρονη Ελλάδα με τον τρόπο που τραγουδοουσε.

Γεννημένη στις 20 Μαΐου 1938 και υπήρξε μια από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Με καριέρα έξι δεκαετιών, θεωρείται μία από τις αναγνωρίσιμες φωνές στην Ελλάδα. H μεγάλη τραγουδίστρια, που πίστευε ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός, ήταν δραστήρια μέχρι την τελευταία ημέρα.

Η τελευταία εμφάνιση στο Ηρώδειο

Η Μαρινέλλα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της συναυλία της στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024 και αμέσως η σπουδαία τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία όπου και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Η Μαρινέλλα λιποθύμησε στη σκηνή του Ηρωδείου στις 21:30 το βράδυ της Τετάρτης και ενώ ερμήνευε το τρίτο τραγούδι της συναυλίας, «Τα λόγια είναι περιττά» μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Στον στίχο «Θεέ μου μας έμαθε εσύ πόσο πολύ να αγαπάμε» η 86χρονη ερμηνεύτρια λιποθύμισε στην σκηνή. Αμέσως οι μουσικοί της έσπευσαν να τη βοηθήσουν και της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως μετάδωσε η ΕΡΤ, η Μαρινέλλα άρχισε να χάνει τα λόγια της και μεταφέρθηκε στο «Υγεία». Μετά το περιστατικό ανακοινώθηκε στους θεατές ότι η διάσημη τραγουδίστρια θα χρειαστεί περαιτέρω εξετάσεις και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, η συναυλία της διακόπηκε και οι θεατές άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά. Αργότερα έγινε γνωστό ότι υπέστη εγκεφαλικό, από το οποίο ωστόσο δεν ανέκαμψε ποτέ.

Ποια ήταν η σπουδαία Μαρινέλλα

Η Μαρινέλλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου του 1938, βαπτισμένη ως Κυριακή Παπαδοπούλου. Οι γονείς της ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν το τέταρτο και νεότερο μέλος της οικογένειας. Μια οικογένεια φτωχή αλλά δεμένη με αρχές, που τα περισσότερα μέλη της τραγουδούσαν πολύ καλά. Από τεσσάρων έως πέντε χρονών, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή "Παιδική ώρα" στην οποία έτυχε να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Schubert.

Στα 12 της χρόνια διαφήμιζε τα καταστήματα "Melka" της Θεσσαλονίκης. Στα δεκαεφτά της, ακολούθησε ως ηθοποιός το θίασο της Μαίρης Λωράνς όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της, οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και η Σόνια Δήμου, ο Γιάννης Τζαννετάκος και η χορεύτρια Ντέπυ Φιλοσόφου. Κάποιο βράδυ, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα που ήξερε απ' έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», Ισπανικό τραγούδι της Κατοχής.. Η Μαρινέλλα έγινε στη συνέχεια η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Το 1957 συνδέθηκε επαγγελματικά και προσωπικά με τον Στέλιο Καζαντζίδη και, κατεβαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, απέκτησαν ένα ευρύτερο κοινό γνωρίζοντας τη δόξα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ερμήνευσαν μαζί σπουδαίες επιτυχίες των Θεόδωρου Δερβενιώτη, Απόστολου Καλδάρα, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη Μαρκόπουλου και άλλων.

Η δεκαετία του 1960 ξεκίνησε με τη Μαρινέλλα και τον Καζαντζίδη να εμφανίζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό σινεμά, ενώ τον Μάρτιο του 1961 ερμήνευσαν από κοινού τέσσερα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι και συγκεκριμένα τις επιτυχίες «Αθήνα», «Κουρασμένο παλληκάρι» (σε ποίηση Νίκου Γκάτσου), «Ο κυρ Αντώνης» και «Το πέλαγο είναι βαθύ» και έξι τραγούδια του του Μίκη Θεοδωράκη, τα «Βράχο – βράχο τον καημό μου», «Παράπονο», «Ο μετανάστης», «Καημός», «Σαββατόβραδο» και «Έχω μια αγάπη»).

Το 1963 άλλαξαν δισκογραφική εταιρεία και μετακινήθηκαν από την COLUMBIA στην ODEON. Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα παντρεύτηκαν στις 7 Μαΐου του 1964 και ταξίδεψαν τραγουδώντας στη Γερμανία και την Αμερική. Χώρισαν τον Σεπτέμβρη του 1966, ενώ συνεεργάστηκαν δισκογραφικά για τελευταία φορά το 1968.

Το 1966 η Μαρινέλλα ξεκινά για μία λαμπρή σόλο καριέρα της και συνεργάζεται με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Μάνο Λοΐζο, τον Χρήστο Λεοντή, τον Αγγελο Σέμπο και τον Μίμη Πλέσσα. Κυκλοφορεί τα πρώτα της 45άρια με επιτυχίες όπως «Τα παλικάρια», «Έκλαψα χθες», «Ασε με να σ’ αγαπήσω» και «Ο χαμός». Η πρώτη μεγάλη σόλο επιτυχία της Μαρινέλλας ήταν το τραγούδι «Σταλιά – σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους Διονύση Τζεφρώνη, που κυκλοφόρησε το 1968, το οποίο αρχικά προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το φιλμ «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια».

Έκτοτε η Μαρινέλλα έγινε η φωνή της Ελλάδας, μία κορυφαία ερμηνεύτρια που όμοιά της δεν θα ξαναυπάρξει.