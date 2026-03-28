Η μοναδική Μαρινέλλα πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου.

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 χρονώνη σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, Μαρινέλλα.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Ποια ήταν η σπουδαία Μαρινέλλα

Η Μαρινέλλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου του 1938, βαπτισμένη ως Κυριακή Παπαδοπούλου. Οι γονείς της ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν το τέταρτο και νεότερο μέλος της οικογένειας. Μια οικογένεια φτωχή αλλά δεμένη με αρχές, που τα περισσότερα μέλη της τραγουδούσαν πολύ καλά. Από τεσσάρων έως πέντε χρονών, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή "Παιδική ώρα" στην οποία έτυχε να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Schubert.

Στα 12 της χρόνια διαφήμιζε τα καταστήματα "Melka" της Θεσσαλονίκης. Στα δεκαεφτά της, ακολούθησε ως ηθοποιός το θίασο της Μαίρης Λωράνς όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της, οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και η Σόνια Δήμου, ο Γιάννης Τζαννετάκος και η χορεύτρια Ντέπυ Φιλοσόφου. Κάποιο βράδυ, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα που ήξερε απ' έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», Ισπανικό τραγούδι της Κατοχής.. Η Μαρινέλλα έγινε στη συνέχεια η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Το 1957 συνδέθηκε επαγγελματικά και προσωπικά με τον Στέλιο Καζαντζίδη και, κατεβαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, απέκτησαν ένα ευρύτερο κοινό γνωρίζοντας τη δόξα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ερμήνευσαν μαζί σπουδαίες επιτυχίες των Θεόδωρου Δερβενιώτη, Απόστολου Καλδάρα, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη Μαρκόπουλου και άλλων.

Η δεκαετία του 1960 ξεκίνησε με τη Μαρινέλλα και τον Καζαντζίδη να εμφανίζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό σινεμά, ενώ τον Μάρτιο του 1961 ερμήνευσαν από κοινού τέσσερα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι και συγκεκριμένα τις επιτυχίες «Αθήνα», «Κουρασμένο παλληκάρι» (σε ποίηση Νίκου Γκάτσου), «Ο κυρ Αντώνης» και «Το πέλαγο είναι βαθύ» και έξι τραγούδια του του Μίκη Θεοδωράκη, τα «Βράχο – βράχο τον καημό μου», «Παράπονο», «Ο μετανάστης», «Καημός», «Σαββατόβραδο» και «Έχω μια αγάπη»).

Το 1963 άλλαξαν δισκογραφική εταιρεία και μετακινήθηκαν από την COLUMBIA στην ODEON. Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα παντρεύτηκαν στις 7 Μαΐου του 1964 και ταξίδεψαν τραγουδώντας στη Γερμανία και την Αμερική. Χώρισαν τον Σεπτέμβρη του 1966, ενώ συνεεργάστηκαν δισκογραφικά για τελευταία φορά το 1968.

Το 1966 η Μαρινέλλα ξεκινά για μία λαμπρή σόλο καριέρα της και συνεργάζεται με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Μάνο Λοΐζο, τον Χρήστο Λεοντή, τον Αγγελο Σέμπο και τον Μίμη Πλέσσα. Κυκλοφορεί τα πρώτα της 45άρια με επιτυχίες όπως «Τα παλικάρια», «Έκλαψα χθες», «Ασε με να σ’ αγαπήσω» και «Ο χαμός». Η πρώτη μεγάλη σόλο επιτυχία της Μαρινέλλας ήταν το τραγούδι «Σταλιά – σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους Διονύση Τζεφρώνη, που κυκλοφόρησε το 1968, το οποίο αρχικά προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το φιλμ «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια».

Έκτοτε η Μαρινέλλα έγινε η φωνή της Ελλάδας, μία κορυφαία ερμηνεύτρια που όμοιά της δεν θα ξαναυπάρξει.