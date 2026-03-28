Η Μαρινέλλα ήταν η πιο unisex τραγουδίστρια.

Η Μαρινέλλα υπήρξε πρωτοπόρος -αν όχι επαναστάτρια- στην εγχώρια μουσική σκηνή.

Η ίδια εξηγούσε ότι από πολύ μικρή ήταν φύσει ανήσυχη, αναζητούσε πάντοτε κάτι το διαφορετικό χαρακτήριζε τον εαυτό της επαναστάτρια με έναν δικό της τρόπο. Ομολογουμένως, η Μαρινέλλα έκανε πράγματα πρωτοποριακά για την εποχή που τραγουδούσε.

Ο Γιάννης Ξανθούλης, ο οποίος έγραψε τη βιογραφία της Μαρινέλλας (Μαρινέλλα - Οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια εκδόσεις Διόπτρα), μια ιδέα της κόρης της, Τζωρτίνας, αναφέρει ότι «η Μαρινέλλα είναι η πιο unisex τραγουδίστρια».



Η Μαρινέλλα ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που φόρεσε παντελόνι πάνω στο πάλκο. Όπως η ίδια είχε πει, αποφάσισε να φορέσει παντελόνι καθώς με τα φορέματα, τα πόδια της μάτωναν από τα πιάτα που έσπαγαν οι θαμώνες πάνω στη σκηνή.

Επίσης, ήταν η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που σηκώθηκε από την καρέκλα και τραγούδησε όρθια πάνω στο πάλκο, όπως και η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που έκοψε τα μαλλιά της κοντά γιατί ίδρωνε και αυτό την ενοχλούσε.

