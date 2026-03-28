Τα λόγια είναι περιττά στην είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας.

Με ένα βίντεο φόρο τιμής αποχαιρέτησε η Finos Film τη Μαρινέλλα.

Στη λεζάντα μία ραγισμένη καρδιά, και ο στίχος «Τα λόγια είναι περιττά».

Η Μαρινέλλα πέθανε το απόγευμα του Σαββάτου μετά από πολύμηνη μάχη. Από τον Σεπτέμβριο του 2024 οπότε και κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδίου, σε μία από τις μοναδικές της ερμηνείες δεν ανέκαμψε ποτέ.

Η δεκαετία του 1960 ξεκίνησε με τη Μαρινέλλα και τον Καζαντζίδη να εμφανίζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό σινεμά. Τον Μάρτιο του 1961 ερμήνευσαν μαζί τέσσερα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι: «Αθήνα», «Κουρασμένο παλληκάρι» (σε ποίηση Νίκου Γκάτσου), «Ο κυρ Αντώνης» και «Το πέλαγο είναι βαθύ» και έξι τραγούδια του του Μίκη Θεοδωράκη, τα «Βράχο – βράχο τον καημό μου», «Παράπονο», «Ο μετανάστης», «Καημός», «Σαββατόβραδο» και «Έχω μια αγάπη»).