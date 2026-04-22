«Ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους, μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός», αναφέρει η Φίνος Φιλμ.

Ο επίσημος λογαριασμός της Φίνος Φιλμ στα social media αποχαιρετά τον Στέφανο Ληναίο, ο οποίος πήρε μέρος σε δύο ταινίες της, «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» του 1959 και «Το Κλωτσοσκούφι» του 1960.

Στην ανάρτησή της, η Φίνος Φιλμ αναφέρει: «Ο ταλαντούχος ηθοποιός μας Στέφανος Ληναίος πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα πριν λίγες ημέρες, πλήρης ημερών, σε ηλικία 98 ετών. Βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια διαδρομή που απλώθηκε σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, αφήνοντας ένα δυνατό αποτύπωμα όχι μόνο στη σκηνή και στην οθόνη, αλλά και στον δημόσιο λόγο και τον πολιτισμό ευρύτερα.

Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε δυο ταινίες, «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» (1959) και «Το Κλωτσοσκούφι» (1960), που στάθηκαν αρκετές για να αποδείξει πως ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους, μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην σύζυγο του Έλλη Φωτίου και στα παιδιά του.

«Προσπάθησε να “νικάς” οποιονδήποτε αντίπαλο, χωρίς να τον “αγγίζεις”» – Στέφανος Ληναίος»

{https://www.facebook.com/reel/1652305712747609}



Ο Στέφανος Ληναίος πέθανε σε ηλικία 98 ετών πριν από λίγες ημέρες, ενώ τον θάνατό του γνωστοποίησε σήμερα η κόρη του, Μαργαρίτα Μυτιληναίου:

«Καλό σου ταξίδι, πατέρα.

Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα.

Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό.

Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες.

Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες.

Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα.

Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της Άνοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με την μαμά.

Αυτά, πατέρα.

Καλό δρόμο…».