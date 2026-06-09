Η ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει για τα προσβλητικά σχόλια που έχει δεχθεί κατά καιρούς για την εμφάνισή της.

Η Έλενα Χαραλαμπούδη έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την παρουσία της στο Κατράκειο Θέατρο, αναφερόμενη τόσο στα επαγγελματικά της σχέδια όσο και στο φαινόμενο των επιθετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως οι συζητήσεις για τη συνέχιση της σειράς «Τότε και Τώρα» βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ωστόσο να έχουν πέσει ακόμη οι τελικές υπογραφές. Όπως ανέφερε, το κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό και οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν ασχολείται προσωπικά με τις διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Παράλληλα, σχολίασε τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε πρόσφατα η Εύα Καρύδη, σύντροφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά που συχνά εκδηλώνεται στα social media. Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαρακτήρισε απαράδεκτες τις αναφορές στη διαφορά ηλικίας μεταξύ δύο ανθρώπων, τονίζοντας πως τέτοιου είδους κριτικές δεν έχουν θέση στη σημερινή εποχή.

Η ίδια επισήμανε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά λειτουργούν ως καθρέφτης της κοινωνίας, καθώς οι ίδιες συμπεριφορές και τα σχόλια που εκφράζονται στην καθημερινότητα μεταφέρονται και στον ψηφιακό κόσμο. Μάλιστα, δεν δίστασε να μιλήσει και για τα προσβλητικά σχόλια που έχει δεχθεί η ίδια κατά καιρούς για την εμφάνισή της, υπογραμμίζοντας πόσο συνηθισμένο αλλά και επιβλαβές παραμένει το φαινόμενο της διαδικτυακής τοξικότητας.

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