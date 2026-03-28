Η «χυλόπιτα» που έριξε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στον Ζαμπέτα για το «Σταλιά, Σταλιά», απογείωσε την καριέρα της Μαρινέλλας.

«Μανίτσα; Να το πω εγώ αυτό το τραγουδάκι;», είχε ρωτήσει η Μαρινέλλα τον μεγάλο Γιώργο Ζαμπέτα, για το τραγούδι που την καθιέρωσε.



Ο λόγος για το αγαπημένο όλων μας, «Σταλιά, σταλιά», που έγραψε ο Γιώργος Ζαμπέτας για την Αλίκη Βιουγιουκλάκη, αλλά η έθνικη μας σταρ του έριξε... χυλόπιτα και μάλιστα με ιδιαίτερα άκομψο τρόπο όπως ο ίδιος είχε αφηγηθεί σε συνέντευξή του στην Λιάνα Κανέλη.

«Λέω, "ό,τι γουστάρει η Κίτσα". Ήταν το χαϊδευτικό που τη λέγαμε εμείς. Κίτσα», θυμόταν σε εκείνη τη συνέντευξη ο Ζαμπέτας. «Μπαίνουμε μέσα και το λέει η Κίτσα με τη μία το τραγούδι. Και έγινε Η Μαρινέλλα με αυτό τραγούδι, το λέω χωρίς να ντρέπομαι και το καυχιέμαι αυτό!», έλεγε ο Ζαμπέτας.

Το ημερολόγιο έγραφε 1968. Η χρονιά που ανέτειλε το αστέρι της Μαρινέλλας. Η πρώτη της επιτυχία, το τραγούδι του Ζαμπέτα «Σταλιά Σταλιά», συμπεριλήφθηκε στην ταινία «Ο Πιο Καλός ο Μαθητής» αλλά και στο ομότιτλο πρώτο προσωπικό της άλμπουμ.



