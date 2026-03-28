Η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης έμειναν παντρεμένοι για δύο μόλις χρόνια.

Η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξαν ένα από τα πιο εμβληματικά δίδυμα του ελληνικού τραγουδιού, με τεράστια δισκογραφική και καλλιτεχνική επιτυχία. Το 1957 η Μαρινέλλα συνδέθηκε επαγγελματικά και προσωπικά με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Νεαρή τότε τραγουδίστρια η ίδια, μαγεμένος εκείνος από τη φωνή και την παρουσία της. Θα ήταν η αρχή ενός μεγάλου έρωτα, μιας ιστορίας ζωής και μία ακόμα μεγαλύτερης επαγγελματικής επιτυχίας στην αθηναϊκή νύχτα.

Εκείνη κατέβηκε από Θεσσαλονίκη και μαζί γνώρισαν τη δόξα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ερμήνευσαν μαζί σπουδαίες επιτυχίες των Θεόδωρου Δερβενιώτη, Απόστολου Καλδάρα, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη Μαρκόπουλου και άλλων.

Η δεκαετία του 1960 ξεκίνησε με τη Μαρινέλλα και τον Καζαντζίδη να εμφανίζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό σινεμά. Τον Μάρτιο του 1961 ερμήνευσαν μαζί τέσσερα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι: «Αθήνα», «Κουρασμένο παλληκάρι» (σε ποίηση Νίκου Γκάτσου), «Ο κυρ Αντώνης» και «Το πέλαγο είναι βαθύ» και έξι τραγούδια του του Μίκη Θεοδωράκη, τα «Βράχο – βράχο τον καημό μου», «Παράπονο», «Ο μετανάστης», «Καημός», «Σαββατόβραδο» και «Έχω μια αγάπη»).

Το 1963 άλλαξαν δισκογραφική εταιρεία και μετακινήθηκαν από την COLUMBIA στην ODEON. Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα παντρεύτηκαν στις 7 Μαΐου του 1964 και ταξίδεψαν τραγουδώντας στη Γερμανία και την Αμερική. Έμειναν παντρεμένοι για δύο μόλις χρόνια, από το 1964 μέχρι το 1966, αν και έζησαν έναν μεγάλο έρωτα και σχέση. Χώρισαν τον Σεπτέμβρη του 1966, ενώ συνεργάστηκαν δισκογραφικά για τελευταία φορά το 1968.

Πολλοί θα πουν τότε ότι αφορμή για τον χωρισμό τους ήταν ότι ένα βράδυ η Μαρινέλλα σηκώθηκε από την καρέκλα στο πάλκο. Αστικός μύθος, ίσως. Η Μαρινέλλα είχε λαμπρή καριέρα μπροστά της, ο Καζαντζίδης ήθελε να αποσυρθεί.

Το 1966 η Μαρινέλλα ξεκίνησε για μία λαμπρή σόλο καριέρα της και συνεργάστηκε με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Μάνο Λοΐζο, τον Χρήστο Λεοντή, τον Άγγελο Σέμπο και τον Μίμη Πλέσσα. Κυκλοφόρησε τα πρώτα της 45άρια με επιτυχίες όπως «Τα παλικάρια», «Έκλαψα χθες», «Άσε με να σ’ αγαπήσω» και «Ο χαμός».

Η πρώτη μεγάλη σόλο επιτυχία της Μαρινέλλας ήταν το τραγούδι «Σταλιά – σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους Διονύση Τζεφρώνη, που κυκλοφόρησε το 1968, το οποίο αρχικά προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το φιλμ «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια».

Έκτοτε η Μαρινέλλα έγινε η φωνή της Ελλάδας, μία κορυφαία ερμηνεύτρια που όμοιά της δεν θα ξαναυπάρξει. Η αγάπη της για τον Καζαντζίδη ήταν βαθιά και πάντα μιλούσε με αγάπη για εκείνον.