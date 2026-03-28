«Έκαναν πράγματα που δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα τα κάνουν τραγουδίστριες» είχε πει η Μαρινέλλα.

Η Ελλάδα έγινε σιωπηλή στην είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας. Και θα παραμείνει σιωπηλή με μόνη παρακαταθήκη τα τραγούδια της.

Για τον λόγο αυτόν το αρχείο της ΕΡΤ είναι τόσο σπουδαίας σημασίας αυτή την ώρα. «Αποχαιρετά με θλίψη την εμβληματική ερμηνεύτρια και παρουσιάζει ρεπορτάζ από την εκπομπή «Παρασκήνιο», με μια σπάνια συνέντευξη της μοναδικής Μαρινέλλας τον Μάιο του 1982. Είχε προηγηθεί ο χειμώνας 1981-1982, κατά τον οποίο παρουσίαζε πρόγραμμα με αποσπάσματα από μιούζικαλ στο «Ζουμ» της Πλάκας, που άφησε εποχή. Το 1982 πραγματοποίησε επίσης περιοδεία με τον Κ. Χατζή σε όλη την Ελλάδα, ενώ την ίδια χρονιά ετοίμαζε τον δίσκο «Για σένα τον άγνωστο», σε μουσική Γ. Χατζηνάσιου και στίχους Γ. Μπουρμπούλη, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1983 και της χάρισε μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Καμιά φορά», «Είσαι ποτάμι» και άλλα.

Στο παρακάτω απόσπασμα, η Μαρινέλλα μιλά για το προσωπικό της στυλ που κατάφερε να δημιουργήσει, χάρη στο οποίο εισήγαγε ένα νέο τραγουδιστικό και σκηνικό ύφος, το οποίο μιμήθηκαν και άλλοι καλλιτέχνες. Ήταν η πρώτη που σηκώθηκε από την καρέκλα, δίνοντας μεγάλη σημασία στην κινησιολογία και την κίνηση των χεριών. Περιγράφει πόσο δύσκολο ήταν να πάει κόντρα στο ρεύμα της εποχής και να εισαγάγει πολλές καινοτομίες, όπως και έκανε.

